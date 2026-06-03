Bancho The Chef – Mintrocket enthüllt Prequel zu „Dave the Diver“

Mit „Bancho The Chef“ hat das südkoreanische Studio Mintrocket sein nächstes Projekt vorgestellt. Das neue Spiel erzählt dabei die Vorgeschichte des Kochs Bancho aus „Dave the Diver“ und erscheint für PC sowie Konsolen.

Kulinarische Reise durch Asien

In „Bancho The Chef“ begleitet ihr Bancho in seinen jungen Jahren. Als angehender Koch reist er durch verschiedene Regionen Asiens, um lokale Küchen kennenzulernen und seine Fähigkeiten zu verbessern. Die Reise führt unter anderem nach Japan, Südkorea und China. Dort lernt Bancho neue Rezepte, entdeckt Zutaten und entwickelt sich Schritt für Schritt zu dem Meisterkoch.

In „Bancho The Chef“ erwartet euch eine Kochsimulation mit leichter Rollenspiel-Progression, wie die Entwickler mitteilten. Neben der Zubereitung verschiedener Gerichte gehören auch Restaurantmanagement, Zeitmanagement und zahlreiche Minispiele zum Gameplay.

Durch erfolgreiches Kochen, das Erfüllen regionaler Aufträge und den Aufbau eines guten Rufs schaltet ihr neue Rezepte, Techniken und weitere Gebiete frei. Zusätzlich sollen Story-Missionen und verschiedene Herausforderungen für Abwechslung sorgen.

Neben dem Restaurantbetrieb bietet das Spiel weitere Beschäftigungen. Dazu gehören unter anderem Angelausflüge, besondere VIP-Aufträge und weitere Nebenaktivitäten. Diese sollen die Welt erweitern und zusätzliche Einblicke in Banchos Vergangenheit liefern.

Der Release von „Bancho The Chef“ ist für PC und Konsolen geplant. Einen konkreten Erscheinungstermin haben die Entwickler bislang nicht bekannt gegeben.

Quelle: Pressemitteilung