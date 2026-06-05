Ace Combat 8: Wings of Theve – Trailer zeigt neues Gameplay

Bandai Namco hat einen neuen Übersichtstrailer zu „Ace Combat 8: Wings of Theve“ veröffentlicht. Das Video stellt die Luftkämpfe, die Anpassungsmöglichkeiten der Flugzeuge sowie die Kämpfe gegen gewaltige Superwaffen vor, die euch im neuesten Teil der Flugkampfreihe erwarten.

Große Flugzeugauswahl für unterschiedliche Einsätze

In „Ace Combat 8: Wings of Theve“ steht euch eine umfangreiche Auswahl an Flugzeugen zur Verfügung. Dazu gehören sowohl reale Maschinen als auch speziell für das Spiel entwickelte Modelle. Je nach Missionsziel und persönlichem Spielstil könnt ihr das passende Flugzeug auswählen.

Die Flugzeuge lassen sich außerdem mit verschiedenen Upgrade-Teilen und Spezialwaffen ausrüsten. Dadurch könnt ihr die Maschinen gezielt auf die Anforderungen der jeweiligen Mission abstimmen.

Rückkehr in das Strangereal-Universum

Mit „Ace Combat 8: Wings of Theve“ erscheint der erste Hauptteil der Serie seit sieben Jahren. Die Handlung führt euch zurück in das fiktive Universum Strangereal, das bereits aus früheren Spielen der Reihe bekannt ist.

Für die technische Umsetzung nutzt Bandai Namco die Unreal Engine 5 sowie die sogenannte Cloudly-Technologie. Dadurch sollen dynamische Wettereffekte und eine besonders realistische Darstellung der Luftschlachten ermöglicht werden.

Am 02. Oktober 2026 erscheint das Spiel für die PS5, Xbox Series X|S sowie für den PC, wie Bandai Namco erst vor wenigen Tagen bekannt gab.

Quelle: Pressemitteilung