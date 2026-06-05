The Mound: Omen of Cthulhu – Gameplay-Video und Closed Beta gestartet

„The Mound: Omen of Cthulhu“ ist ein kooperatives Horrorspiel, das im Juli 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheint. Vorab veranstalten NACON und Entwicklerstudio ACE Team eine Closed Beta. Die geschlossene Beta findet ab heute, Freitag, den 05. Juni, um 14:00 Uhr bis Montag, den 08. Juni, um 10:00 Uhr statt.

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In der Beta muss als Team zusammengearbeitet werden, um die zugewiesenen Aufträge zu erfüllen und unvorstellbare Bedrohungen zu überleben. Die Monster und übernatürlichen Wesen, die den Dschungel bevölkern, sind eine der Gefahren, doch der Verlust der geistigen Gesundheit ist eine weitere: Je tiefer in den Dschungel vorgedrungen wird, desto zahlreicher und gefährlicher werden die Halluzinationen, was Panik innerhalb der Gruppe auslöst und möglicherweise zu einer versehentlichen Sabotage der Mission führt.

Parallel zur Closed Beta sind nun Vorbestellungen für die PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Versionen möglich. Begleitend zu dieser Ankündigung wurde für die PC-Version eine Sonderaktion ins Leben gerufen: Der Einführungspreis auf Steam wird einen Rabatt erhalten, der sich nach der Anzahl der bei Veröffentlichung erreichten Wishlist-Einträgen richtet. Mit bereits über 400.000 Wishlist-Einträgen auf Steam kann die Community sich zusammenschließen, um einen noch größeren Rabatt freizuschalten.

„The Mound: Omen of Cthulhu“ erscheint am 15. Juli 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Ein paar weitere Informationen gibt es hier bei uns: KLICK! Hier findet ihr Das Spiel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung