Gothic 1 Remake – Trailer zur Veröffentlichung

THQ Nordic und Alkimia Interactive haben das Remake zu „Gothic“ offiziell veröffentlicht. Mit der Veröffentlichung präsentieren euch die beiden Unternehmen den passenden Launch-Trailer, den ihr unter diesen Zeilen finden könnt.

Das Minental kehrt in Unreal Engine 5 zurück

Für das Remake wurde das Spiel komplett in Unreal Engine 5 neu entwickelt. Dabei soll die Atmosphäre des Originals erhalten bleiben. Erneut schlüpft ihr in die Rolle des namenlosen Helden, der als Gefangener in die Strafkolonie des Minentals geworfen wird. Die magische Barriere trennt die Kolonie von der Außenwelt, während innerhalb der Mauern verschiedene Fraktionen um Einfluss und Macht kämpfen.

Wie schon im Original stehen das Alte Lager, das Neue Lager und das Sumpflager zur Auswahl. Eure Entscheidungen beeinflussen dabei den Verlauf des Abenteuers und die Beziehungen zu den Bewohnern der Spielwelt.

Bekannte Spielmechaniken mit moderner Technik

Das ursprüngliche „Gothic“ wurde vor allem für seine offene Welt, die glaubwürdigen NPCs und den hohen Freiheitsgrad geschätzt. Diese Elemente wurden laut Entwickler auch für das Remake übernommen. Gleichzeitig wurde die Technik umfassend modernisiert, um das Spiel auf aktuelle Plattformen zu bringen.

Das Remake verzichtet weiterhin auf viele Komfortfunktionen moderner Rollenspiele. Gegner passen sich nicht automatisch an euren Fortschritt an und gefährliche Gebiete können bereits früh im Spiel erreicht werden. Dadurch bleibt der fordernde Charakter des Originals erhalten.

„Gothic 1 Remake“ ist ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.

Quelle: Pressemitteilung