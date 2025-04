Steel Seed – Launch-Trailer

Das Stealth-Action-Abenteuer „Steel Seed“ ist für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erschienen. Zur Feier der Veröffentlichung präsentierten das Indie-Label ESDigital Games und das italienische Entwicklerstudio Storm in a Teacup den obligatorischen Launch-Trailer.

In dem futuristischen Spiel schlüpfen Spieler in die Rolle von Zoe, einer jungen Frau, die in einem ihr fremden Körper erwacht – gefangen in einem riesigen unterirdischen Komplex, in dem KI-gesteuerte Maschinen jede ihrer Bewegungen überwachen. Begleitet von ihrem fliegenden Drohnengefährten KOBY, der ihr hilft Rätsel zu lösen und sie anleitet, muss Zoe die Tiefen dieser feindseligen Anlage erkunden – auf der Suche nach Antworten und dem Schlüssel zum Überleben der Menschheit.

Steel Seed – Features

Meistere deine Verstohlenheit, den Parkour und dynamische Kämpfe: Passe deinen Spielstil mit einer einzigartigen Mischung aus Stealth- und Action-Gameplay an.

Verstohlenheit & Strategie – Nutze Schatten, Ablenkungen und die Umgebung, um Gegnern auszuweichen oder sie auszuschalten.

Dynamischer Kampf – Stelle dich verschiedenen Gegnertypen und herausfordernden Bossen, die alle über einzigartige Fähigkeiten verfügen.

Aufrüstbare Fähigkeiten – Passe Zoes Spielstil mit drei unterschiedlichen Skill-Bäumen und insgesamt 40 Upgrades an.

Eine Demo-Version von „Steel Seed“ findet ihr hier auf Steam: KLICK! Einen gut 15 Minuten langen Gameplay-Trailer gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung