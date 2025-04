Steel Seed – Release leicht verschoben

Eigentlich planten Publisher ESDigital Games und Entwicklerstudio Storm in a Teacup die Veröffentlichung von „Steel Seed“ für die 10. April 2025. Wie die Verantwortlichen jetzt mitteilten, verschieb sich der Release um knapp 2 Wochen. Jetzt erscheint das Stealth-Adventure am 22. April 2025 für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Diese zusätzlichen Wochen sollen dem Team hinter dem Spiel mehr Zeit geben, um sowohl die Plattformanpassung auf den Konsolen als auch die Spieloptimierung zu verfeinern.

„Seit der Ankündigung des Spiels war eure Begeisterung wirklich inspirierend, und wir wissen, wie sehr ihr euch darauf gefreut habt, auf allen Plattformen in eine düstere Sci-Fi-Zukunft einzutauchen. Deshalb möchten wir euch gegenüber völlig offen sein: Bei unseren Plattform-Zertifizierungstests sind wir auf einige technische Hürden im Zusammenhang mit der Plattformanpassung gestoßen. Anstatt die Veröffentlichung auf den Konsolen zu überstürzen und damit zu riskieren, dass die Benutzererfahrung auf den Konsolen möglicherweise minderwertig ist und schnelle Patches erfordert, haben wir die schwierige, aber notwendige Entscheidung getroffen, die Veröffentlichung zu verschieben“, so Ilia Svanidze, Marketingleiter von ESDigital Games.

„Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass alle Spieler, unabhängig von der Plattform, ein ausgefeiltes und nahtloses Erlebnis genießen können. Wir sind bestrebt, unseren Spielern das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Diese zusätzliche Zeit wird es uns ermöglichen, alle Versionen für den Launch zu optimieren und zu polieren, so dass sie den Standard erfüllen, von dem wir wissen, dass sie ihn verdienen.“

In dem futuristischen Stealth-Action-Abenteuer schlüpfen Spieler in die Rolle von Zoe, einer jungen Frau, die in einem ihr fremden Körper erwacht – gefangen in einem riesigen unterirdischen Komplex, in dem KI-gesteuerte Maschinen jede ihrer Bewegungen überwachen. Begleitet von ihrem fliegenden Drohnengefährten KOBY, der ihr hilft Rätsel zu lösen und sie anleitet, muss Zoe die Tiefen dieser feindseligen Anlage erkunden – auf der Suche nach Antworten und dem Schlüssel zum Überleben der Menschheit.

Eine Demo-Version von „Steel Seed“ findet ihr hier auf Steam: KLICK!

