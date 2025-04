Ghost of Yōtei – Release im Oktober, neuer Trailer und eine Edition für Sammler

Im vergangenen September kündigte Entwicklerstudio Sucker Punch mit „Ghost of Yōtei“ den Nachfolger des im Jahre 2020 veröffentlichten „Ghost of Tsushima“ an. Nun gibt es gleich mehrere Neuigkeiten rund um das kommende Action-Adventure: Neben einem offiziellen Release-Termin wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der weitere Einblicke in die Spielwelt und die Geschichte gewährt. Zudem dürfen sich Fans auf eine umfangreiche Collector’s Edition freuen, die mit exklusiven Inhalten und Sammlerstücken aufwartet.

Ein neuer Trailer

Während Jin Sakais Geschichte auf der Insel Tsushima erzählt wurde, findet das Abenteuer der neuen Heldin Atsu in einer völlig anderen Welt statt. Der Schauplatz des Spiels ist die Region um den Berg Yōtei im Herzen von Ezo, dem heutigen Hokkaidō. Die Handlung spielt im Jahr 1603, mehr als 300 Jahre nach den Ereignissen von „Ghost of Tsushima“, zu einer Zeit, in der dieses Gebiet noch außerhalb des Einflussbereichs Japans lag.

Der neue Trailer mit dem Titel „Die Liste des Onryō“ stellt die Protagonistin Atsu in den Mittelpunkt. Eine Gruppe von Gesetzlosen, bekannt als die Yōtei-Sechs, zerstörte ihr Leben. Sie töteten ihre Familie und ließen sie schwer verletzt zurück, mit einem Schwert an einen brennenden Ginkgobaum vor ihrem Haus geheftet. Atsu überlebte und verbrachte Jahre damit, sich im Umgang mit Waffen und im Kampf zu schulen. Nun ist sie mit einer Liste von sechs Namen in ihre Heimat zurückgekehrt: Die Schlange, der Oni, der Kitsune, die Spinne, der Drache und Fürst Saito. Ihr Ziel ist es, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Dabei trägt sie jenes Katana, mit dem sie einst verletzt wurde.

Boni für Vorbesteller, Editionen und Release-Termin

Vorbestellungen für Ghost of Yōtei sind ab dem 2. Mai 2025 möglich. Alle Vorbesteller erhalten eine exklusive In-Game-Maske sowie ein Set aus sieben PSN-Avataren, die Konzeptzeichnungen von Atsu und den Mitgliedern der Yōtei-Sechs zeigen. Bei einer Vorbestellung über den PlayStation Store werden die Avatare sofort freigeschaltet.

Die Standard Edition von Ghost of Yōtei kostet 79,99 Euro (UVP) und ist sowohl im Einzelhandel als auch im PlayStation Store erhältlich. Zusätzlich wird eine Digital Deluxe Edition für 89,99 Euro (UVP) exklusiv im PlayStation Store angeboten. Sie enthält neben dem digitalen Spiel verschiedene Boni, darunter ein Rüstungsset, kosmetische Anpassungen für Pferd und Ausrüstung, einen Talisman, ein goldenes Schwert-Kit sowie eine Vorab-Freischaltung von Karten, die im Spiel beim Auffinden von Statuen und dem Ausbau von Fähigkeiten helfen.

Die umfangreiche Collector’s Edition wird in bestimmten Ländern über direct.playstation.com und in anderen Regionen bei ausgewählten Händlern erhältlich sein. Ein Preis wurde bislang nicht genannt. Sie umfasst alle Inhalte der Digital Deluxe Edition sowie die Vorbesteller-Boni und zusätzlich eine maßstabsgetreue Nachbildung von Atsus Geistmaske aus Resin, eine 180 Zentimeter lange Schärpe mit den Namen der Yōtei-Sechs, eine Replik der Tsuba ihres Katanas, einen Beutel mit Münzen, eine Spielanleitung für das Geschicklichkeitsspiel Zeni Hajiki, einen Papierkunst-Ginkgo-Baum und ein Set aus vier Kunstkarten.

„Ghost of Yōtei“ erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für die PlayStation 5.

Quelle: Sony / PlayStation Blog