Star Wars Zero Company – EA und Lucasfilm Games kündigen rundenbasiertes Taktikspiel an

Im Rahmen der „Star Wars Celebration“, die vom 18. bis 20. April in Tokio stattfindet, kündigte Electronic Arts mit „Star Wars Zero Company“ ein rundebasiertes Strategiespiel an. Das Spiel wird von Bit Reactor in Zusammenarbeit mit Respawn Entertainment und Lucasfilm Games entwickelt.

In den Mittelpunkt der Geschichte, die in den Wirren der Klonkriege spielt, rückt der frühere Offizier der Republik namens Hawks, der die „Kompanie Null“ anführt. Dieser Trupp besteht aus Profis, die aus allen Teilen der Galaxie stammen. Hawks‘ Aussehen sowie seine Kampfklasse lassen sich komplett individualisieren. Für rekrutierte Teammitglieder stehen vielfältige, originale Star Wars-Klassen und -Spezies zur Auswahl, wie EA in der Ankündigung mitteilte. Während der Missionen, die rundenbasiert ablaufen, entwickeln die Mitglieder der Kompanie Null persönliche Bindungen, durch die sich kraftvolle Kampfsynergien entfalten können. Zwischen den Missionen könnt ihr eure eigene Operationsbasis errichten und ein Netzwerk aus Informanten aufbauen.

„Unsere Vision für Star Wars Zero Company beruht auf Säulen des Gameplay-Designs, die die immersive Galaxis von Star Wars mit spannendem, rundenbasierten Taktik-Gameplay verbinden“, so Greg Foertsch, CEO und Creative Director bei Bit Reactor. „Wir wollen ein Spiel mit einer originalen Star Wars-Geschichte aus der Zeit der Klonkriege liefern, in dem die Entscheidungen der Spielenden bedeutsam sind, mit rundenbasierten taktischen Kämpfen sowie einer zugänglichen und filmischen Präsentation.“

„Wir bei Lucasfilm Games sind große Taktik-Fans und wollten schon lange so ein Spiel machen“, sagt Douglas Reilly, General Manager und Vice President bei Lucasfilm Games. „In wirklich guten Taktikspielen geht es immer um bedeutsame Entscheidungen, und wir sind sicher, dass wir mit Bit Reactor das richtige Team ausgewählt haben, um ein fesselndes und innovatives Spiel zu entwickeln, das Star Wars gerecht wird.“

„Star Wars Zero Company“ erscheint 2026 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung