Elden Ring Nightreign – Release-Termin, Editionen und Trailer

Ein neuer Trailer zu „Elden Ring Nightreign“ ist erschienen und verrät gleich das offizielle Veröffentlichungsdatum. So wird das eigenständige Multiplayer-Koop-Action-Survival-Spiel „Elden Ring Nightreign“ am 30. Mai 2025 für PC (Steam), Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen.

Passend ist das Spiel ab sofort bei teilnehmenden Händlern vorbestellbar. Bandai Namco und Entwicklerstudio FromSoftware bieten Fans vier unterschiedliche Editionen zur Auswahl. Vorbesteller erhalten zu die Charakteranimation „It’s raining!“ Hier die Übersicht der Editionen:

Elden Ring Nightreign – Standard Edition

digital für alle Plattformen, physisch nur für PlayStation 5, Xbox Series X/S erhältlich

Enthält das Basisspiel

Seekers Edition

nur physisch für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S erhältlich

Enthält das Basisspiel im SteelBook,

einen DLC Code,

ein digitales Artbook und

den digitalen Mini-Soundtrack

Deluxe Edition

nur digital

Enthält das Basisspiel,

einen DLC Code,

ein digitales Artbook und

den digitalen Mini-Soundtrack

Collector’s Edition

nur physisch für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erhältlich

Enthält das Basisspiel,

einen DLC Code,

eine ~25 cm große Statue von Nachtwandler Wylder,

das SteelBook,

ein Hardcover-Artbook (40 Seiten)

den digitalen Soundtrack und

acht Nachtwandler-Karten

Sammlerstück: Helms von Wylder

Zusätzlich ist, wie schon von Malenia als auch Messmer, eine 1:1-Nachbildung des Helms von Charakter Wylder bald im Bandai Namco Store erhältlich. Dieser wird zur Veröffentlichung des Spiels versandt. Dem Helm von Wylder liegt kein Spiel bei, er ist aber auf 9.999 Stück limitiert und enthält ein Echtheitszertifikat.

In „Nightreign“ wählen Spieler einen von acht Nachtwandlern, jeder mit verschiedenen Fähigkeiten, und müssen in Dreier-Teams oder wahlweise auch allein drei Tag-Nacht-Zyklen überstehen. Sie erwarten verschiedene Biome, Waffen, Gegner und der sich immer weiter ausbreitende Feuerkreis, dem sie entkommen müssen, um sich am Ende jedes Tages den Bossgegnern entgegenstellen zu können.

Der Höhepunkt ist am dritten Tag erreicht: Sollten Spieler die zweite Nacht überlebt haben, treten sie einem der Nachtfürsten gegenüber – neue Bosse in dieser Version des „Elden Ring“-Universums. Für diejenigen, die einen Run nicht schaffen, ist aber nicht gleich alles verloren: Auch nach einer verlorenen Runde erhalten sie Relikte, die es ihnen erlauben, ihre Charaktere nach ihren Wünschen anzupassen und zu verbessern.

Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung