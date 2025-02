Dragonkin: The Banished – Neue Trailer stellen die Welt vor

Mit zwei neuen Trailern präsentieren NACON und Entwicklerstudio Eko Software die Welt von „Dragonkin: The Banished“. Während der erste Trailer verschiedene Umgebungen in der verfluchten zeigt, dreht sich der zweite Trailer um die Stadt Montescail, die hinter steilen Mauern die letzte Bastion der Menschheit darstellt.

„Dragonkin: The Banished“ geht am 06. März 2025 in die Early Access-Phase auf Steam. Die Vollversion, für die es noch keinen Release-Termin gibt, soll auch für Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Hier könnt ihr den Titel auf Steam finden: KLICK! Ein paar weiteren Informationen und Videomaterial gibt es auch bei uns (siehe hier)

Die Gebiete in Dragonkin: The Banished

Im Inneren der Sümpfe von Ja’Ksara des Dschungels von Kalah, die vom grünen Drachenblut geplagt sind, werden Spieler sich dem Gift ihres Feindes stellen. An den Stränden des Archipels der Alten Welt, der Wiege der Orakel, leben Kreaturen mit zerstörerischen elektrischen Fähigkeiten, die sie vom Blut des Blauen Drachen geerbt haben. Außerdem kann Delphaipolis erkundet werden, die gefallene Hauptstadt der Orakel. Im Endgame stehen dann verschiedene unterirdische Orte und Verliese, die von Feinden befallen wurden, zur Erkundung offen.

Während der Early-Access-Phase werden die Spielenden durch neue Bereiche geführt, in welchen sie die fantastische Mythologie und die dunklen Kreaturen von Dragonkin entdecken können.

Die Stadt Montescail

Im Herzen dieser Welt liegt der letzte Zufluchtsort der Menschheit: die Stadt Montescail. Hier finden sich Händler und Warenhäuser, in denen Prämien gehandelt, sowie Waffen, Rüstungen und mehr hergestellt werden. In diesem Gebiet können die Spieler mit dem verdienten Vermögen den Rang der Stadt erhöhen. Auf diese Weise wird die Stadt wieder aufgebaut und neue Händler, die ihre eigenen Upgrades und Handwerke anbieten kommen hinzu. Mithilfe des Entwickelns einer Strategie können bestimmte Upgrades erlangt und entsprechend ihrer Bauziele ausgewählt werden.

Die Vorteile und Boni, die in der Stadt freigeschaltet werden, stehen allen Charakteren in der Stadt zur Verfügung. Sobald der Online-Multiplayer im Verlauf des Early Access verfügbar wird, können auch befreundete Spielerinnen und Spieler von den bereits freigeschalteten Vorteilen profitieren. Die Stadt Montescail ist daher ein wichtiger Ort für die Aufwertung der Charaktere.

Quelle: Pressemitteilung