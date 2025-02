Tides of Annihilation – Der erster Trailer des Action-Adventures

Der in China ansässige Entwickler Eclipse Glow Games hat jetzt das Action-Adventure „Tides of Annihilation“ für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5 angekündigt. Im Rahmen von Sony’s State of Play gab es passend den ersten Trailer, den ihr weiter unten finden könnt.

Bei „Tides of Annihilation“ handel es sich um einen Story-getrieber Einzelspielertitel, der euch in eine verdrehte Version des modernen London versetzt, welche durch eine Invasion aus einer anderen Welt kataklysmisch verändert wurde.

In der Rolle von Gwendolyn, der einzigen Überlebenden, begebt ihr euch auf eine Suche, um ein Geheimnis zu lüften, das das Schicksal der Realität selbst bestimmen wird. Gwendolyn besitzt die Macht eines mysteriösen grauen Nebels, der zwei spektrale Ritter zu ihrer Unterstützung beschwören kann. Zusammen mit diesen Geisterrittern stellt ihr euch Horden von Feinden, Bossen und vertikalen Levels in Form gigantischer Ritter, die durch die Landschaft streifen.

Hier findet ihr die offizielle Webseite: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung