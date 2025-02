SHINOBI: Art of Vengeance – Release-Termin, Trailer und mehr

SEGA verkündete jetzt zusammen mit Lizardcube, dem Studio hinter „Streets of Rage 4“, den offiziellen Release-Termin von „SHINOBI: Art of Vengeance“. Der 2D-Action-Plattformer erscheint am 29. August 2025 für PC (Steam), Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5.

Neben der Standard Edition, die 29,99 Euro (UVP) kostet, wird es auch eine Digital Deluxe Edition für 39,99 Euro (UVP) geben. Diese Edition bietet folgendes:

SHINOBI: Art of Vengeance – Digital Deluxe Edition

3 Tage früheren Zugriff auf das Spiel

Digital-Deluxe-Seasonpass Starter-Paket mit dem Geist-Outfit, „Leichter Heiler“-Amulett und Spielwährung Digitales Artbook + Soundtrack SEGA-Schurken-Stufe (erscheint Anfang 2026) mit Bossen, die auf ikonischen SEGA-Schurken basieren!



Fans, die das Spiel vorbestellen, erhalten einen Rabatt von 10 %, das Arcade-Original-Outfit und das Glücksjäger-Amulett.

„SHINOBI: Art of Vengeance“ folgt dem langjährigen Protagonisten der Serie und Meister der Ninja-Künste, Joe Musashi, der von einem früheren Abenteuer nach Hause kommt und sein Dorf niedergebrannt und seinen Clan in Stein verwandelt vorfindet. Von Rache getrieben, begibt sich Joe auf ein Abenteuer und kämpft in handgezeichneten Welten gegen Horden von Feinden und übermächtige Bosse. Das Spiel bietet zahlreiche Pfade, die es zu entdecken oder freizuschalten gilt.

Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Hier gibt es das Spiel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung