Lost Soul Aside – Release-Termin für PC und PS5

Das Action-Adventure-RPG „Lost Soul Aside“ hat jetzt einen offiziellen Release-Termin erhalten. Wie Entwicklerstudio Ultizero Games mitteilte, erscheint das Spiel bereits am 30. Mai 2025 für PC und die PlayStation 5.

Vorbesteller-Boni

Kasers Original-Outfit aus der ersten Enthüllung des Spiels, das den Spielern einen nostalgischen Blick darauf gewährt, wie alles begann.

Ein Starter-Paket mit Spielwährung, um euch bei eurem Abenteuer zu unterstützen.

Ein Bündel Heiltränke, perfekt für herausfordernde Kämpfe zu Beginn des Spiels.

Lost Soul Aside – Digital Deluxe Edition

Die Digital Deluxe Edition kostet 79,99 Euro (UVP) und enthält das Spiel, alle Vorbestellungsboni sowie Arenas exklusives goldenes Outfit, drei einzigartige Waffenfragment-Skins und zwei Accessoires im Spiel, die euch nützliche Hilfen für eure Reise bieten, einen digitalen Soundtrack und ein Artbook.

Als Spieler reist ihr in „Lost Soul Aside“ in eine Welt, wo euch dynamische Kämpfe gegen einfallende Dimensionswesen namens Voirdrax erwarten. Sie haben die Schwester des Protagonisten namens Kaser entführt. So begebt ihr euch auf ein Abenteuer seine Schwester und die Menschheit aus den Fängen dieser Wesen zu befreien.

Entfesselt Kombos und sammelt Erfahrung, um Kasers Fähigkeiten weiterzuentwickeln, und entdeckt zusätzliche Nahkampfwaffen, zwischen denen ihr sofort wechseln könnt, um immer bessere Angriffsketten zu entwickeln. Auf seiner Reise trifft Kaser nicht nur auf Gegner, sondern auch auf neue Verbündete und knüpft Beziehungen, die ihm helfen werden, die wahre Bedeutung von Freundschaft, Familie und letztendlich Aufopferung zu verstehen.

Einen aktuellen Blogbeitrag vom Yang Bing, Game Director & CEO, Ultizero Games, findet ihr hier im PlayStation-Blog: KLICK!

Quelle: PlayStation Blog