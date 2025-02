Directive 8020 – Release-Termin und Story-Trailer

Das Entwicklerstudio Supermassive Games kündigte letztes Jahr „Directive 8020“ an (siehe hier). Jetzt folgte die Bekanntgabe des Veröffentlichungsdatum. So erscheint der Sci-Fi-Horror-Titel am 02. Oktober 2025 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Vorbestellungen sollen im Juni 2025 starten.

Des Weiteren präsentierte das Entwicklerteam während des Sony State of Play Showcase einen neuen Trailer. Er zeigt die Gefahren an Bord des Raumschiffs Cassiopeia. Außerdem beleuchtet er neue Charaktere, Umgebungen, potenzielle Todesszenen und eine lebensgefährliche, außerirdische Bedrohung.

Directive 8020 – Story

In der Geschichte des Spiels stirbt die Erde und der Menschheit bleibt nicht mehr viel Zeit. Zwölf Lichtjahre von der Heimat entfernt ist der Planet Tau Ceti f der einzige Hoffnungsschimmer, doch als das Kolonieschiff dort bruchlandet, realisiert die Besatzung schnell, dass sie nicht allein sind.

Im Weltraum nimmt der Tod viele Formen an: Der außerirdische Organismus, der Jagd auf die Besatzung macht, ist ein Formwandler und somit in der Lage, seine Beute zu imitieren. Es gilt, ihn zu überlisten, um sicher nachhause zurückzukehren. Bei diesem Überlebenskampf wird die Besatzung vor eine harte Entscheidung gestellt, denn um sich selbst zu retten, müssen sie das Leben der Menschen auf der Erde riskieren.

Willkommen an Board

Das Kolonieschiff Cassiopeia wurde von einem außerirdischen Organismus infiltriert, der sich in jedes Mitglied der Besatzung verwandeln kann. Während man selbst ein Mensch sein mag, sind die anderen Mitglieder der Crew es vielleicht nicht, so vertraut sie auch wirken mögen.

Spieler übernehmen die Kontrolle über fünf Besatzungsmitglieder der Cassiopeia und begleiten sie auf der Expedition, bei der mit der Paranoia und Angst auch das Misstrauen in die anderen wächst. Sie entscheiden nicht nur über das Schicksal der Besatzung, sondern über das der gesamten Menschheit.

Neue Mechaniken

Das Spielprinzip der „Dark Pictures“-Reihe von Supermassive Games ist auch in ihrem neusten Titel vertreten: verzweigte Handlungsstränge, harte Entscheidungen und Quick-Time-Events. Hinzu kommt nun eine neue Herangehensweise an das Gameplay, um eine größere Bedrohung beim Erkunden der Umgebung zu schaffen.

Zudem gibt es neue Werkzeuge, die im Spiel benötigt werden, um Geheimnisse zu enthüllen, Rätsel zu lösen, Gegner zu überlisten und das Überleben zu sichern.

Die Taschenlampe – Ein wichtiges Werkzeug, um sich in den vielen dunklen Abschnitten des Spiels zurechtzufinden. Sie sollte allerdings mit Bedacht eingesetzt werden, denn ihren Lichtkegel können auch die Feinde sehen.

Der Scanner – Der Scanner dient dem Auffinden und Fernsteuern elektrischer Systeme, die dabei helfen können, Hindernisse aus dem Weg zu räumen und Feinde abzulenken.

Der Messenger – Wer unbemerkt mit anderen Besatzungsmitgliedern kommunizieren möchte, kann den Messenger verwenden.

Das Wedge-Tool – Der Hauptzweck dieses Werkzeugs ist es, Türen zu öffnen. Es kann aber auch als Waffe eingesetzt werden, um Widersacher für kurze Zeit außer Gefecht zu setzen.

Quelle: Pressemitteilung