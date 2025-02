Commandos: Origins – Trailer stellt das Squad vor

Mit dem neusten Trailer stellen Publisher Kalypso Media und Entwickler Claymore Game Studios die sechs Soldaten vor, die das Commandos-Squad in „Commandos: Origins“ bilden. Jeder besitzt einzigartige Spezialfähigkeiten.

Ausgewählt von den führenden Stimmen des britischen Militärs und der Regierung, wurde Thomas „The Sapper“ Hancock damit beauftragt, eine Eliteeinheit aus fähigen und furchtlosen Soldaten zusammenzustellen, die die deutsche Kriegsmaschine zerstören sollen.

Vom aristokratischen Scharfschützen Francis T. Woolridge bis zum kampferprobten Marine James Blackwood – jedes Mitglied der Commandos übernimmt eine besondere Rolle in der 14 Missionen umfassenden Kampagne. Mit Tarnung, Strategie und Präzision müssen die Fähigkeiten jedes Commandos gemeistert werden, um den Verlauf der Geschichte zu verändern. Die Zukunft der Welt liegt in den Händen dieser Männer.

Das Echtzeit-Taktikspiel „Commandos: Origins“ erscheint am 09. April 2025 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Zudem ist das Spiel ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass für Xbox-Konsolen und PC verfügbar. Die Retail-Edition für Windows-PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 ist ab dem 22. Mai 2025 erhältlich. Die digitale Version für Xbox One (inklusive Xbox Smart Delivery) und PlayStation 4 folgt später in diesem Jahr.

Quelle: Pressemitteilung