MotoGP 25 – Release-Termin und Ankündigungs-Trailer

Schon im April 2025 bringen Milestone und MotoGP mit „MotoGP 25“ einen neuen Teil der offiziellen Rennspielserie auf den Markt. Der neuste Teil enthält alle Fahrer und Strecken der Saison 2025 der MotoGP sowie der Moto2 und Moto3. Der Racing-Kalender 2025 wird um neue Strecken erweitert: das legendäre Brünn in Tschechien, das nach fünf Jahren zurückkehrt, und der neue Balaton Park in Ungarn.

Neben diversen Verbesserungen wird es auch das neue Feature der „Training Seassions“ geben. Genau wie echte Fahrer haben die Spieler die Möglichkeit, ohne Konkurrenz zu fahren und ihre Fähigkeiten in den Disziplinen Motard, Flat Track und Minibikes zu verbessern, wobei sie spezielle Herausforderungen auf den Originalstrecken erleben.

Zudem gibt es die „Arcade Experience“. Es ist eine vereinfachte Rennerfahrung. Diese Option bietet einen leichteren Zugang für alle, die mit Motorradsimulationen weniger vertraut sind und ist in allen Spielmodi und bei allen Motorradtypen verfügbar.

Wer gegen Kontrahenten aus der ganzen Welt antreten will, kann dies dank Cross-Play plattformübergreifend machen (Cross-Play, LiveGP und das Teilen von UGC nicht in der Version für Nintendo Switch verfügbar). Zudem gilt es in den neuen Ranglistenrennen Spieler zu besiegen, die auf der gleichen Erfahrungsstufe stehen wie man selbst. Außerdem kehrt die LiveGP-Meisterschaft mit neuen Herausforderungen zurück. Neben den Online-Modus gibt es auch einen lokalen Splitscreen-Modus für zwei Spieler.

Des Weiteren sind der Fahrermarkt und die FIM MotoGP Stewards, bekannt aus dem vorherigen Spiel, zurück. Hinzu kommt ein neues Motorrad-Entwicklungssystem, welches den Spielern mehr Kontrolle über die Evolution ihrer Motorräder im Laufe der Saison gibt.

„MotoGP 25“ wird auf der Unreal Engine 5 entwickelt und erscheint am 30. April 2025 für PC (Steam und EGS), Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation5.

Quelle: Pressemitteilung