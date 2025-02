Two Point Museum – Launch-Trailer

Zur Feier der Veröffentlichung der Management-Simulation „Two Point Museum“ präsentierten SEGA und Entwickler Two Point Studios einen neuen Trailer. Während Käufer der digitalen Explorer Edition bereits ihr digitales Museum verwalten können, müssen sich alle anderen bis zum offiziellen Release am 04. März 2025 gedulden.

Der neuste Teil der „Two Point“-Reihe lässt euch die Position eines Museumsdirektors übernehmen, wo ihr alles für einen reibungslosen Ablauf machen müsst und die Ausstellungsstücke perfekt zur Geltung bringen.

In dem Spiel schickt ihr Experten auf Expeditionen in ferne, unentdeckte Gebiete, um ungewöhnliche Relikte in verschiedenen Stilen und Seltenheitsgraden für euer Museum zu finden. Wenn ihr seltsame Ausstellungsstücke findet, ermutigt euch das Sternwertungssystem dazu, das Layout deines Museums abhängig von euren Entdeckungen anzupassen.

Ihr müsst eure alten Sammlungen neu bewerten, eure neuen Funde ausstellen und eure Strategie anpassen, um euer Mega-Museum zur größten Attraktion des Two Point Countys zu machen. Des Weiteren gilt es das Personal bei Laune zu halten, die Gäste zu unterhalten, reichlich Spenden zu sammeln und dafür zu sorgen, dass die Kinder nicht auf den Ausstellungsstücken herumklettern.

„Two Point Museum“ erscheint für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die offizielle Webseite der Entwicklerstudios gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung