Blades of Fire – Release-Termin des Action-Adventures

In „Blades of Fire“ übernehmen die Spieler die Rolle von Aran de Lira. Die frisch gekrönte Königin Nerea hat einen mächtigen Zauberspruch ausgesprochen, der Stahl in Stein verwandelt. Nur ihre Arme aus Abscheulichkeiten kann dieses göttliche Metall führen, an dem andere Klingen zerspringen. Um es mit ihnen aufnehmen zu können, muss Aran seine eigenen Waffen schmieden.

Als Spieler soll euch ein herausforderndes Kampfsystem erwarten, welches es euch erlaubt, bestimmte Körperteile des Gegners anzugreifen. Die richtige Waffe und Skills sind entscheidend. Passend gibt es sieben verschiedene Waffentypen und mehr als 30 einzigartige Schmiedeschriftrollen, die ihr im Verlauf des Spiels finden könnt und die Schmiedefähigkeiten von Aran erweitern. Die gewählte Waffentypen und die Materialien, aus denen sie hergestellt werden, beeinflussen Eigenschaften wie Gewicht, Länge, Haltbarkeit, Durchschlagskraft und Schneidequalität.

505 Games und Entwicklerstudio MercurySteam veröffentlichen „Blades of Fire“ am 22. Mai 2025 für PC (EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung