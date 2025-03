Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land – Demo und Video

Das JRPG „Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land“ erscheint noch diesen Monat für PC und Konsolen. Wie KOEI TECMO Europe und Entwicklerstudio Gust jetzt bekannt gaben, erscheint vorab, am 16. März 2025, eine kostenlose Demo-Version auf Switch, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Die Demo-Version für PC folgt erst am 17. März 2025 auf Steam. Neben diese Ankündigung gab es auch ein Gameplay-Video, den Spielablauf mit Erkunden, Kämpfen, Synthese und Basisbau in den Mittelpunkt stellt.

In dem JRPG erkundet ihr Dungeons und Ruinen, um wertvolle Schätze wie Erinnerungsphiolen zu entdecken. Diese Artefakte helfen euch, wichtige Informationen zu entschlüsseln, und liefern seltene Materialien für die Alchemie. Die Handlung dreht sich um Yumia Liessfeldt, die mit ihren Gefährten die Geheimnisse hinter einer Katastrophe aufklären will, die den Kontinent Aladiss zerstörte und die Alchemie zu einem Tabu machte. Sie wird von Flammi, einem Erkundungsgerät, begleitet. Während ihrer Reise trifft Yumia Charaktere wie Licht, einen Informanten, Wilma, eine Anthropologin, und Erhard, den Leiter einer Forschungsgruppe. Sie begegnet auch den Alber, einem kleinen Stamm in Aladiss.

„Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land“ erscheint am 21. März 2025 für PC (Steam), Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Weitere Informationen zum Spiel erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite: KLICK! Ein paar Infos, zum Beispiel über die Editionen, gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung