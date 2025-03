Bullet Noir – Termin für Early Access und Cinematic-Trailer

Bei „Bullet Noir“ handelt es sich um einen Neo-Noir-Twin-Stick-Shooter, der bei Entwickler Wolcen Studio entsteht. In dem Titel findet ihr euch in einer düsteren, urbanen Stadtlandschaft wieder, in der vier Protagonisten die Schattenseiten der Straße durchkämmen, um den Mörder ihres Mentors aufzuspüren.

Das Spiel soll ein tiefgehendes, story-getriebenes One-Hit-One-Kill-Gameplay bieten, bei der ihr die Beweggründe und Hintergründe der vier Protagonisten erkundet. Alle Charaktere folgen ihrer eigenen, von Rache getriebenen Geschichte, die sich mit der größeren Handlung verwebt.

Alle vier Protagonisten verfügen über einzigartige Fähigkeiten, die gemeistert werden müssen, um Hindernisse zu überwinden und Gegner auf kreative Weise auszutricksen. Als Cop verlangsamt ihr die Zeit für einen präzisen Kill, als Priester erweitert ihr die Sicht oder werdet als Lady für kurze Zeit unverwundbar gegen feindliche Kugeln.

„Bullet Noir ist unsere Liebeserklärung an das Action- und Noir-Genre, inspiriert von Titeln wie Hotline Miami, John Wick, Sin City und The Matrix“, sagt Tavi Petre, Game Director von Bullet Noir. „Wir wollten etwas Wildes, Dynamisches und Stilvolles erschaffen. Vor allem aber wollten wir ein Actionspiel entwickeln, das Spieler:innen echte Entscheidungsfreiheit gibt, sodass sie jede Sekunde neue Wege finden, mit den chaotischen Szenarien umzugehen, mit denen wir sie konfrontieren!“

„Bei Wolcen möchten wir unser Team ermutigen, ihre Ideen für eine Indie-Entwicklung zu verwirklichen. Bullet Noir ist das erste Spiel unserer ‚Indie Initiative‘, mit der wir kleinere Herzensprojekte umsetzen“, sagt Bogdan Oprescu, Präsident von Wolcen Studio. „Das beflügelt die Kreativität unseres Teams und fordert sie heraus, innerhalb enger Rahmenbedingungen das Maximum herauszuholen. Es ist spannend zu sehen, wie ein kleines Indie-Team innerhalb desselben Studios mit größeren Teams koexistiert, die an groß angelegten Projekten arbeiten. Wir hoffen daher, dass Bullet Noir nur der Anfang einer ganzen Indie-Reihe sein wird!“

Die Early Access-Phase des Spiels startet am 15. April 2025 auf Steam (siehe hier). Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

Hier einen Gameplay-Trailer:

Quelle: Pressemitteilung