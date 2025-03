Painkiller kehrt als moderne Neuinterpretation zurück

Der Ego-Shooter „Painkiller“ feiert dieses Jahr sein Comeback. Wie Publisher 3D Realms bekannt gab, entsteht die moderne Neuauflage derzeit beim Entwicklerstudio Anshar Studios – den Machern des RPGs „Gamedec“. Einen ersten Trailer mit Szenen aus dem Spiel findet ihr weiter unten.

Die Painkiller-Reihe begann ursprünglich im Jahr 2004. Der erste Teil wurde von People Can Fly (Gears of War, Bulletstorm) entwickelt und erzählte die Geschichte von Daniel Garner. Nach einem tödlichen Autounfall findet er sich im Fegefeuer wieder und muss dort die Armee des Höllenfürsten Luzifer aufhalten, die den Himmel erobern will. Das Original überzeugte damals mit seinem schnellen, actionreichen Gameplay.

Es geht erneut in das Fegefeuer

Auch die Neuauflage von „Painkiller“, die 2025 erscheint, setzt auf temporeiches Gameplay. Erneut kämpft ihr euch durch das Fegefeuer, wo ihr für eure Verfehlungen gegen den Himmel verurteilt wurdet. Doch die Stimme des Schöpfers gewährt euch eine letzte Chance auf Erlösung. Mit einem Arsenal infernaler Waffen – sowohl altbekannter als auch neuer – stellt ihr euch Dämonen und gigantischen Gegnern entgegen, um die Invasion der Erde durch den gefallenen Engel Azazel zu verhindern.

Ein beliebtes Feature kehrt ebenfalls zurück: die Tarotkarten. Mit ihnen verbessert ihr eure Fähigkeiten und erweitert euer Arsenal. Außerdem unterstützt das Spiel einen kooperativen Modus.

Painkiller erscheint im Herbst für PC, Xbox Series X|S und PlayStation. Ein genaues Release-Datum wurde noch nicht bekannt gegeben.

Quelle: pressemitteilung