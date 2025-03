Sonokuni – Trailer und Release-Termin für PC und Switch

Das japanische Hip Hop Biopunk Action-Game „Sonokuni“ zeigt sich heute nicht nur in einem neuen Trailer, sondern hat jetzt auch einen Release-Termin erhalten. So haben Kakehashi Games und die japanische Hip-Hop- und Entwicklergruppe Don Yasa Crew verkündet, dass das 2D Top-Down-Action-Spiel bereits am 24. März 2025 für PC erscheint. Hinzu arbeitet das Entwicklerteam an einer Nintendo Switch-Version, die eine Woche später, also am 31. März 2025, erscheinen wird.

Das Spiel ist ein einer von der japanischen Mythologie inspirierten Biopunk-Welt angesiedelt, in der eine euch ein Hip Hop-Soundtrack und neonfarbener Look erwartet. In der Rolle der Assassinin Takeru versucht ihr unbeschadet eure Gegner zu besiegen (ein einziger Treffer bedeutet das Ende), während ihr eine von der wahren japanischen Mythologie beeinflussten Geschichte erlebt. Dabei gilt es die Balance zwischen moralisch fragwürdiger Gewalt und dem Schutz von Takerus Heimat zu finden.

Quelle: Pressemitteilung