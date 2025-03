Path of Exile 2 – Dawn of the Hunt – Termin, Trailer und mehr

„Dawn of the Hunt“ ist das erste große Inhaltsupdate seit dem Early-Access-Debüt von „Path of Exile 2“. Das Entwicklerteam von Grinding Gear Games hat verschiedene neue Inhalte vorbereitet, die am 04. April 2025 um 21 Uhr auf PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 verfügbar werden. Hier die Übersicht:

Path of Exile 2 – Dawn of the Hunt – Inhalt

Spieler können ihre Beute mit der neuen Klasse der Jägerin, einer geschickten Speer- und Buckler-Nutzerin, die sich auf eine Mischung aus Nah- und Fernkampf spezialisiert hat, erledigen.

Außerdem gibt es fünf neue Aufstiegsklassen – den Ritualisten, die Amazone, den Schmied von Kitava, den Taktiker und den Lich.

Es gibt dutzende neue Begegnungen im Endgame, zusammen mit mechanischen Überarbeitungen.

Es können über hundert neue einzigartige Gegenstände sowie deutlich erweiterte Handwerksoptionen entdeckt werden, um die eigenen Fähigkeiten als Monstertöter zu verbessern.

Das Inhaltsupdate „Dawn of the Hunt“ wird auch in den bestehenden Early-Access-Ligen für diejenigen verfügbar sein, die ihre bestehenden Charaktere spielen möchten. Es wird empfohlen neu zu beginnen, um die volle, empfohlene Erfahrung in den Ligen von „Dawn of the Hunt“ zu erhalten.

Die Jägerin

Die Jägerin wurde aus ihrer Heimat verbannt und pirscht sich nun mit einer Mischung aus Fern- und Nahkampf an ihre Beute heran. Ihr brutales Arsenal ist so konzipiert, dass sich der Kampf wie eine unerbittliche Verfolgungsjagd anfühlt. Sie ist immer in Bewegung und kann sich im Handumdrehen in Nahkampfreichweite begeben oder diese verlassen.

Die Jägerin kann auch parieren und eintreffenden Schaden von Monstern abblocken und sie betäuben, bevor sie einen Gegenangriff ausführen können. Zum Beispiel kann die Jägerin mit dem Skill Disengage nach dem Parieren schnell zurückspringen, anschließend ins Raserei geraten und dann mit einem verstärkten Speerwurf nachlegen.

Spieler können ihre Beute mit einer Reihe von elementaren Speerangriffen verfolgen, die die Jägerin befähigen, einige der längsten Komboketten zu verwenden, die Grinding Gear Games je für eine Klasse entwickelt hat.

Neue Aszendenten-Klassen

Ritualist (Huntress): Der Ritualist opfert Fleisch und Blut und entfesselt verdorbene Lebenskraft auf seine Feinde. Er taucht in die verbotenen Tiefen der Azmeri-Traditionen ein und nutzt Blutopfer und Seuchen als Waffen.

Amazone (Huntress): Eine Jägerin, die sich durch Präzision und elementare Wut auszeichnet. Der Aufstieg der Amazone schmiedet Kriegerinnen zu Elitejägerinnen, die geschworen haben, die Ältesten der Azmeri mit tödlicher Präzision zu schützen.

Lich (Witch): Der Lich zerreißt seine eigene Seele und wird zum Meister des Untodes und des Chaos. Der Lich ist ein Meister des Chaos und der Flüche, der sein eigenes Leben nutzen kann, um seine Energie zu steigern.

Schmied von Kitava (Warrior): Der Schmied von Kitava schmiedet Waffen der Zerstörung aus Feuer und Leid. Seine Macht kann genutzt werden, um die Schmiedefähigkeiten zu steigern, indem mit dem Unersättlichen – Kitava – eine Resonanz eingegangen wird.

Taktiker (Mercenary): Der Taktiker des Söldners bringt militärische Brutalität auf das Schlachtfeld. Als ehemalige ausgebildete Elite der Schwarzen Garde ist der Taktiker in der Lage, die Monster von Wraeclast zu dezimieren und gleichzeitig ein gutes Einkommen zu erzielen.

Neuer Skill und Support Gems

Neben 20 neuen Speer-Fertigkeiten, die speziell für die Jägerin entwickelt wurden, gibt es zwei weitere Fähigkeiten:

Raise Spectre: Mit dieser Fertigkeit können Spieler die Seelen von fast jedem Monster im Spiel einfangen und beschwören.

Rhoa-Reittier beschwören: Mit dem neuen Update kann ein Rhoa herbeigerufen werden, das an der Seite der Spieler kämpft. Um mit voller Geschwindigkeit anzugreifen, kann es als Reittier genutzt werden

Die Erweiterung bringt auch eine diverse Überarbeitung der Charakterentwicklung. Im Rahmen des Updates werden über 100 neue Support Gems hinzugefügt, um die Vielfalt der Builds zu erhöhen. Support Gems fügen den bestehenden Fertigkeiten eine Vielzahl an Effekten hinzu und modifizieren sie auf spielverändernde Weise.

So verwandeln zum Beispiel Haemocrystals Blutungseffekte in explosive Vaal-Kristalle. Caltrops erlauben es, das Schlachtfeld mit verlangsamenden Gefahren zu übersäen.

Neue Gegenstände

„Dawn of the Hunt“ legt einen stärkeren Fokus auf einzigartige Gegenstände für das Mittel- und Endspiel, um sicherzustellen, dass hochstufige Charaktere mehr spannende Kopfgelder zu erjagen haben.

Neue Handwerkswerkzeuge

Über 20 neue Runen wurden hinzugefügt, mit denen neue Mods für Ausrüstungen hergestellt werden können.

Runen skalieren nun mit mehreren Stufen und ermöglichen stärkere Mods, die auch im Endgame noch brauchbar sind.

Die Handwerksoptionen wurden erweitert, indem mehr spezialisierte sockelbare Mods eingeführt werden, wobei die erste Welle mit dem kommenden Inhaltsupdate kommt.

Die Dunkelheit lauert

Der Azmeri Spirit hat sich in Wraeclast niedergelassen. Wenn man sich Irrlichtern nähert, fliehen sie. Monster, mit denen sie in Kontakt kommen, werden von ihnen beseelt, was sie mächtiger macht. Irrlichter finden auch seltene oder einzigartige Monster und nehmen sie in Besitz. Das verleiht ihnen mächtige neue Fähigkeiten und mächtige neue Belohnungen. Es gibt zwölf verschiedene Irrlichttypen, jeder mit seinen eigenen Mechaniken und Belohnungen.

Neue Karten

Das „Path of Exile 2“-Update bietet acht neue Karten mit neuen Herausforderungen und Belohnungen. Jede von ihnen wartet mit interessanten neuen Begegnungen.

So müssen Spieler zum Beispiel in The Fractured Lake gegen gespiegelte Rare-Monster in einer sich verändernden, verzerrten Realität kämpfen. In den wilden Ezomyte-Wäldern von The Phaaryl Megaliths existieren von Runen gemeißelte Steine, die vor Energie strotzen. Wer den sturmgepeitschten Spießrutenlauf tödlicher Bosswellen überlebt, erhält volle Bossbelohnungen und exklusive Runen.

Einzigartige Schatztruhen

Oghams Vermächtnis enthält einen in Runen gemeißelten Stein und eine erschlagene Kreatur, die, wenn sie aktiviert wird, als mächtige Seltene wiederbelebt wird. Jede Niederlage löst eine weitere Wiederauferstehung mit zusätzlichen Modifikatoren aus, die den Kampf zunehmend schwieriger, aber auch lohnender machen.

Ixchels Qual macht sich die uralte Thaumaturgie der Vaal zunutze und entfesselt Wächter mit Chaos-Kräften, um ein mächtiges Artefakt zu schützen. Der Sieger wird mit einem einzigartigen Gegenstand belohnt, der ein bestimmtes Ergebnis der Verderbnis zeigt.

Verderbte Essenzen

Verderbte Essenzen erhalten wichtige Upgrades: Vier neue verderbte Essenzen – Hysterie, Delirium, Horror und Wahnsinn – bieten neue Kampfmechaniken und mächtige neue Handwerksergebnisse, wie zum Beispiel garantierte doppelte Verzauberungen bei der Verwendung einer Vaal-Kugel auf Gürteln.

Die Verderbnis reinigen

Die Verderbnis hat sich weiter in ganz Wraeclast ausgebreitet und sich zu immer größeren Zonen formiert. In der Mitte jeder dieser Zonen befindet sich ein Verderbter Nexus, die Heimat von drei neuen Bossen, die eine Verschmelzung der Verderbnis selbst sind.

Wenn diese Bosse besiegt sind, werden alle verbleibenden Gebiete in der Zone der Verderbnis gereinigt. Gereinigte Karten enthalten zusätzliche neue Monster, einen neuen Endgegner und eine eigene Reihe von Modifikatoren und Belohnungen.

Duell mit schurkischen Verbannten

Auf der Reise werden Spieler manchmal auf abtrünnige Verbannte treffen – andere, die ebenfalls verbannt wurden und offen feindselig sind. Sie werden die Spieler herausfordern – ein Kampf auf Leben und Tod. Diese Verbannten haben die Fähigkeit Würfen auszuweichen, anderen Fähigkeiten durch Wegfindung auszuweichen, intelligent zu zielen und vieles mehr. Die Schurken nutzen die gleichen Fähigkeiten und Gegenstände wie die Spieler. Sie sind nicht nur in diese Gegenstände gekleidet, sondern wissen auch, wie sie die Vorteile nutzen können.

Dynamische Verbesserungen am Endgame-System

Mit „Dawn of the Hunt“ wurde das Endspiel in dem Action-RPG umstrukturiert. Die Anzahl der Türme wurde reduziert, aber sie sind nun viel mächtiger. Tafeln wirken sich nun auf doppelt so viele Gebiete aus. Wenn man Tafeln höherer Stufen in Türmen ausführt, erhöht sich diese Zahl noch weiter. Darüber hinaus kann jeder Turm bis zu drei Tafeln auf einmal verbrauchen.

Diese Änderungen verringern den Arbeitsaufwand im Endgame erheblich und verbessern gleichzeitig die Möglichkeiten, sie zu nutzen. Darüber hinaus können Türme jetzt mit allen Mechaniken spawnen und haben ihre eigenen neuen Bosse.

Die offizielle Webseite von „Path of Exile 2“ gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung