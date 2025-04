Moroi erhält einen Release-Termin, neuer Trailer

Der Publisher Good Shepherd Entertainment und das Entwicklerstudio Violet Saint haben einen neuen Trailer mit frischem Gameplay-Material sowie das offizielle Release-Datum zum düsteren Fantasy-Hack-and-Slash-Abenteuer „Moroi“ veröffentlicht. Das Spiel erscheint Ende April für den PC.

In „Moroi“ findet ihr euch in der Cosmic Engine wieder, einem labyrinthartigen Reich voller dunkler Geheimnisse und bedrohlicher Kreaturen. Ihr schlüpft in die Rolle eines Charakters, der von Amnesie geplagt ist und weder seinen Namen noch seine Vergangenheit kennt. Eure Aufgabe ist es, euch gegen magische Wächter, verfluchte Untote und andere Gegner zu behaupten, während ihr versucht, die Geheimnisse dieses grausamen Ortes zu entschlüsseln.

Der neue Trailer gibt einen tiefen Einblick in das Gameplay von „Moroi“. Neben actionreichen Kämpfen zeigt er auch einige der bizarren Waffen, die ihr nutzen könnt. Auch makabre Rätsel sind ein zentraler Bestandteil des Spiels, die von Bluttrinken bis hin zur Suche nach Hinweisen in Eingeweiden reichen.

„Moroi“ erscheint am 30. April 2025 für PC.

Quelle: Pressemitteilung