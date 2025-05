Moroi – Launch-Trailer zum Release auf PC

Das Dark Fantasy Hack-and-Slah-Abenteuer „Moroi“ ist heute für PC erschienen. Good Shepherd Entertainment und Entwicklerstudio Violet Saint bieten es auf Steam an, wo es für 14,99 Euro (UVP) kostet. Weiterhin steht dort auch eine Demo-Version zum Ausprobieren bereit.

Das Spiel ist von rumänischer Folklore, Heavy Metal und bedeutenden Werken von David Lynch inspiriert. Es erwartet euch eine Hölle aus verworrenen Korridoren, verrosteten Getrieben und verrottendem Fleisch. Es gilt den surrealen Schrecken, ohne jegliche Erinnerungen an deinen Namen, deine Sünden oder deine Vergangenheit, zu trotzen. Während ihr euch durch dieses Reich kämpft, trefft ihr auf groteske Bewohner in einer Welt, in der düsterer Humor der einzige Hoffnungsschimmer ist.

An diesem Ort scheint Gewalt die gängige Währung zu sein. Führt Krieg gegen die Magier, Wächter und verfluchten Untoten und nutzt ein Arsenal unorthodoxer Waffen: etwa indem ihr die reißenden Zähne einer sprechenden Ente an eurem Schwert befestigt oder dank der Macht eines mystischen Mondes Geschosse auf eure Feinde niederregnet.

Die Schrecken des Labyrinths gehen über die blutige Freude des Kampfes hinaus und beschwören außerweltliche Umgebungen, exzentrische Begegnungen und Rätsel, die unkonventionelle Lösungsansätze erfordern. Die Prüfungen von „Moroi“ umfassen keine simplen Rätsel oder Schiebeblöcke; stattdessen erwarten dich makabre Lösungen wie Blut trinken, Erbrochenes erzwingen oder in Eingeweiden wühlen, um tiefer in die sogenannte Cosmic Engine vorzudringen. Jedes Rätsel hat eine Lösung, die oft Triumph im Austausch für Leid belohnt.

Die Flucht ist aus diesem brutalen Labyrinth ist die einzige Hoffnung. Doch seid vorsichtig: Eure Entscheidungen bestimmen euren Weg zu einem von mehreren möglichen Enden und formen ein Schicksal, das noch schrecklicher sein könnte als die Cosmic Engine selbst.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung