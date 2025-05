Borderlands 4 – Umfangreiches Gameplay-Video veröffentlicht

Wie bereits am vergangenen Dienstag verkündet, präsentierten 2K und Entwickler Gearbox Software im Rahmen einer PlayStation-„State of Play“-Ausgabe ihren Loot-Shooter „Borderlands 4“. Rund 15 Minuten lang stellt euch Randy Pitchford, CEO von Gearbox Entertainment, das Gameplay, neue Features sowie zwei der vier neuen Kammerjäger vor, in deren Rolle ihr schlüpfen könnt.

Es geht auf den Planeten Kairos

In „Borderlands 4“ begebt ihr euch auf den weitläufigen Planeten Kairos, der über Jahrtausende vom tyrannischen Timekeeper verborgen und unterdrückt wurde. Mithilfe kybernetischer Implantate namens Bolts und seiner Armee synthetischer Soldaten, „The Order“, hielt er die Bevölkerung unter Kontrolle. Auf eurer Reise durch vier unterschiedliche Regionen trefft ihr neue und bekannte Charaktere, kämpft gegen gefährliche Kreaturen und unterstützt Fraktionen, die sich nach Freiheit sehnen. Dabei könnt ihr neue Verbündete für eure Sache gewinnen und euer volles Arsenal an Waffen und Kammerjäger-Fähigkeiten einsetzen, um Kairos aus der Tyrannei zu befreien.

Die neuen Kammerjäger und Waffen

In Borderlands 4 erwarten euch zwei neue Kammerjäger mit einzigartigen Fähigkeiten: Vex, eine mächtige Sirene, kann sich selbst stärken und tödliche Schatten beschwören, während Rafa, ein ehemaliger Tediore-Soldat, mit einem experimentellen Exo-Suit ein vielseitiges Waffenarsenal materialisieren kann. Beide Charaktere bieten individuelle Spielstile, die sich dank des Skilltree-Systems flexibel anpassen lassen.

Das Gameplay wird durch ein erweitertes Waffensystem ergänzt. Die Kammerjäger können auf Waffen von acht neuen und bekannten Herstellern zurückgreifen, die jeweils über eigene, zerstörerische Stärken verfügen. Ein neues, lizenzbasiertes Teile-System ermöglicht es, Eigenschaften und Fähigkeiten verschiedener Hersteller in einer einzigen Waffe zu vereinen. Zusätzlich erlauben Ausrüstungsverbesserungen eine gezielte Anpassung der Waffenleistung an den gewählten Hersteller. Der neue Ausrüstungsslot für Kampfmittel vereint Granaten und schwere Waffen wie Raketenwerfer und lädt sich automatisch über eine Abklingzeit auf. Dank des Repkit können sich die Kammerjäger nun während eines Kampfes selbst heilen oder Buffs einsetzen.

„Borderlands 4“ erscheint am 12. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, und für PC über Steam und dem Epic Games Store. Eine Nintendo Switch 2-Version befindet sich ebenfalls in Arbeit. Diese soll laut 2K noch in diesem Jahr erscheinen. Einen konkreten Termin gibt es jedoch noch nicht.

Quelle: Pressemitteilung / 2K