Borderlands 4 – Release vorgezogen

Erst im vergangenen Februar gaben 2K und das Entwicklerstudio Gearbox Software bekannt, dass „Borderlands 4“ am 23. September 2025 für PC (Steam und Epic Games Store), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen soll. Nun wurde der Veröffentlichungstermin vorgezogen: „Borderlands 4“ erscheint bereits am 12. September 2025.

Wie Sony und 2K Games mitteilten, wird am 30. April um 23:00 Uhr MESZ eine Sonderausgabe der „State of Play“ ausgestrahlt. Darin gewährt Gearbox einen umfassenden Einblick in „Borderlands 4“ mit über 15 Minuten Gameplay und Entwicklerkommentaren zu Missionen, Action-Skills, Waffen, Charakteren und weiteren Inhalten.

In „Borderlands 4“ soll euch erneut jede Menge Action, abgedrehte Gegner und natürlich reichlich Loot erwarten. Ergänzt wird das bekannte Gameplay um neue Bewegungsfähigkeiten wie Gleiten, Ausweichen, Doppelsprünge und den Einsatz eines Greifhakens an vorgegebenen Punkten. Diese erweiterten Mobilitätsoptionen sollen euch mehr Freiheit im Kampf und bei der Erkundung der Spielwelt bieten.

Quelle: Pressemitteilung / PlayStation Blog