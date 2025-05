Shroom and Gloom – Demo und Trailer erschienen

Das Team von Devolver Digital hat jetzt zusammen mit dem Entwicklerstudio Team Lazerbeam eine Demo-Version des First-Person-Roguelike-Deckbau-Abenteuers „Shroom and Gloom“ veröffentlicht. Die Demo wirft euch in die düsteren Tiefen, um euch durch 26 handgefertigte Tunnel zu kämpfen und gegen sporenverseuchte Feinde und Biombosse anzutreten. Entdeckt spielverändernde Vorsehungskarten, um eure Erfahrung in mehreren Durchläufen zu formen, schaltet mächtige Kombos in drei Spielstilen frei und erkundet seltsame Belohnungen, die im Gloom verborgen sind.

In „Shroom and Gloom“ kämpft ihr euch durch handgezeichnete Dungeons voller Pilzgegner. Ihr habt die Möglichkeit Karten in zwei verschiedenen Decks weiterzuentwickeln und zu verändern. Nutzt das Kampfdeck, um heftige Schlachten zu überstehen, und das Erkundungsdeck, um Dungeons zu durchqueren, Karten zu transformieren und neue Waffen und Fähigkeiten freizuschalten. Entwickelt schwache Startkarten zu mächtigen Angriffen weiter oder verwandelt seltene Karten in spielentscheidende Superwaffen.

Das Spiel soll noch dieses Jahr in die Early Access-Phase gehen. Hier findet ihr den Titel und die Demo-Version auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung