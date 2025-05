S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition hat einen Termin

Letztes Jahr erschien die Trilogie „S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone“. Jetzt kündigte Entwicklerstudio GSC Game World eine „Enhanced Edition“ für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 an. Die Veröffentlichung soll bereits am 20. Mai 2025 erfolgen.

Spieler, die die „S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy“ auf Xbox Series X/S oder PS5 besitzen, erhalten die Enhanced Edition der entsprechenden Spiele kostenlos. PC-Spieler, die die ursprünglichen „S.T.A.L.K.E.R.“-Spiele besitzen, erhalten die Enhanced Editions kostenlos, und Käufer der Enhanced Editions erhalten die Originalversionen.

Die Trilogie umfasst die First-Person-Survival-Shooter „Shadow of Chornobyl“ (2007), „Clear Sky“ (2008) und „Call of Prypiat“ (2009). Alle drei Titel wurden überarbeitet und bieten verbesserte Grafik, Optimierung für Konsolen und erweiterten Mod-Support.

Verbesserte Grafik Verbesserte Beleuchtung mit Godrays, Screen Space Reflections und Global Illumination für eine immersivere Atmosphäre. Hochskalierte Texturen und detaillierte 3D-Modelle für NPCs, Waffen und Umgebungen. Erweiterte Shader für Wasser- und Nässeeffekte, gepaart mit verbesserten Skyboxen für eine dynamischere Welt. Vorgerenderte 4K-Filmsequenzen für dramatisches Storytelling und verbessertes Waffen-FOV für bessere Sicht im Kampf.

Features für Xbox und PlayStation Xbox Series X, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro Qualität (nativ 4K/30 FPS) Ausgewogen (hochskaliert 4K/40 FPS) Leistung (hochskaliert 4K/60 FPS) Ultra-Leistung (hochskaliert 2K/120 FPS). Xbox Series S Qualität (nativ 2K/30 FPS) Ausgewogen (hochskaliert 2K/40 FPS) Leistung (1080p/60 FPS). Tastatur- und Mausunterstützung: Verfügbar auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S Mod.io-Integration: Ermöglicht das Erstellen und Teilen von Mods auf PC und Konsolen über mod.io

Features auf PC Für Steam Deck optimiert Steam Workshop-Integration für Mods Cloud-Speicher Gamepad-Unterstützung



Die offizielle Webseite gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung