Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army – Videoreihe – Teil 1

Die Teams von SEGA und ATLUS hat jetzt eine Videoreihe namens „The Principles of Raidou“ gestartet, in der sie mehr auf das kommende Action-RPG „Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army“ eingehen. Die erste Episode trägt den Titel „The World & Demons“ und stellt die historische Kulisse der Taisho-Hauptstadt und die verbündeten Dämonen, denen die Spieler auf ihrer Reise begegnen, vor.

Im neuen Video präsentiert der Teufelsbeschwörer Rasputin den Spielern den Detektiv Raidou Kuzunoha und erläutert die Geheimnisse, auf die er bei seinen Ermittlungen stößt, die Rolle von Dämonen wie Jack Frost und Muu Shuwuu und wichtige Gameplay-Funktionen wie Dämonenfusion und Dämonenkarten.

In den kommenden Wochen sollen zwei weitere Episoden folgen, die unter anderem mehr über das Kampfsystem, die Geschichte und Charaktere verraten. „Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army“ selbst soll am 19. Juni 2025 für PC (Steam), Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen.

Quelle: Pressemitteilung