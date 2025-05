Kathy Rain 2: Soothsayer – Launch-Trailer

Publisher Raw Fury und Entwicklerstudio Clifftop Games veröffentlichten heute das Point-and-Click-Adventure „Kathy Rain 2: Soothsayer“ für PC. Der Urban-Thriller ist auf Steam und GOG für 19,99 Euro (UVP) zu haben. Bis zum 27. Mai 2025 gibt es noch einen Launch-Rabatt von 10%, wodurch der Preis auf 17,99 Euro fällt.

In dieser Fortsetzung schlüpfen Spieler in die Rolle der Privatdetektivin Kathy Rain und begeben sich auf die Jagd nach dem berüchtigten Serienmörder „Soothsayer“. Das Ganze spielt im Jahr 1998. Nach ihren Ermittlungen in Conwell Springs wird Kathy Rain mit einem neuen Fall konfrontiert, der eine Reihe von Morden umfasst, die die Metropole Kassidy in Atem halten. Spieler müssen Kathy Rain dabei helfen, Hinweise zu finden, Beweise zu sammeln, Zusammenhänge herzustellen und den Serienmörder zu stellen, bevor die Jägerin zur Gejagten wird.

Kathy Rain 2: Soothsayer – Features

Urbaner Point-and-Click-Thriller Der zweite Fall mit Kathy Rain in einem brandneuen Abenteuer, das ebenso hart wie emotional ist. Für Neulinge und Fans der Serie gleichermaßen geeignet.

Verbesserte Grafik Kathy Rain wie nie zuvor mit einem Pixel-Art-Stil in höherer Auflösung, der Kathys düstere Welt unterstreicht, zusammen mit modernen Features wie dynamischer Beleuchtung und Oberflächenreflexionen.

Filmsequenzen Die Geschichte entfaltet sich mit wunderschönen handgezeichneten Zwischensequenzen und Charakterporträts.

Größer als je zuvor Der bisher längste Titel von Clifftop Games mit einer tiefgründigen Erzählung, die sich über viele verschiedene Orte und eine Vielzahl von Charakteren erstreckt.

Vertraute Stimmen Arielle Siegel kehrt als Kathy Rain zurück, zusammen mit anderen vertrauten Stimmen in unterstützenden Rollen.

Notizfunktion Interessante Erkenntnisse können in Kathys Notizbuch eingetragen werden, um die Ermittlungen voranzutreiben. Erzählstränge werden zu überraschenden Ergebnissen zusammengefügt.



Hier findet ihr „Kathy Rain 2: Soothsayer“ auf Steam: KLICK! und GOG.com: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung