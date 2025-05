JDM: Japanese Drift Master – Launch-Trailer gibt Gas

Das von Gaming Factory entwickelte Rennspiel „JDM: Japanese Drift Master“ erscheint heute für PC (Steam, EGS und GOG). Zusammen mit dem Publisher 4Divinity präsentierte das Entwicklerteam natürlich einen neuen Trailer, den ihr weiter unten finden könnt.

Das Spiel soll realistische, sorgfältig abgestimmte Physik in einem Simcade-Erlebnis bieten, das auf einem Controller genauso reibungslos laufen soll wie mit Sim-Racing-Hardware. Das Ganze spielt in der fiktiven japanische Präfektur Guntama, die von der Region Honshu inspiriert ist. Dort schlüpft ihr in die Rolle eines Fahrers, der nach Japan kommt, um seinen Traum zu verwirklichen, in der japanischen Street-Racing-Szene erfolgreich zu sein. Unterstützt von seinen japanischen Freunden tritt er gegen zahlreiche Rivalen an, die ihm den Weg nach oben erschweren.

Die Geschichte entfaltet sich durch eine Mischung aus Open-World-Erkundung und missionsbasierten Events. Ihr beginnt jede Session in der Garage und könnt frei durch die weitläufigen Straßen der fiktiven Welt cruisen. Auf über 250 km Hauptstraßen erkundet ihr die Landschaften mit Verkehr, dynamischem Wetter und Tag-Nacht-Zyklussystemen. Hauptmissionen sind auf der Karte markiert und können jederzeit aktiviert werden.

Die Story selbst wird nicht nur durch Rennen erzählt, sondern auch durch In-Game-Events und ein eigenes Manga. Mit jeder Teilnahme an einem Event schaltet ihr neue Seiten des Comics frei, die die Handlung vertiefen und weitere Details zur Geschichte preisgeben.

Des Weiteren gibt es lizenzierte Fahrzeuge, darunter Marken wie Mazda, Nissan und Subaru. In der In-Game-Lackiererei können diese personalisiert werden. Zudem gibt es auch eine Tuning-Werkstatt, damit ihr das volle Potenzial aus euren Boliden gewinnen könnt.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung