Senua’s Saga: Hellblade II – PlayStation 5-Version kommt im Sommer 2025

Das vor einem Jahr für PC und Xbox Series X/S erschienene „Senua’s Saga: Hellblade II“ wird diesen Sommer auch für die Konsole aus dem Hause Sony erscheinen. Dabei handelt es sich um eine für PS5 und PS5 Pro optimierte Version, die mitsamt einem kostenlosen Update mit neuen Features für Spieler auf allen Plattformen erscheint. Einen konkreten Release-Termin gab Ninja Theory noch nicht bekannt.

In der Fortsetzung von „Hellblade: Senua’s Sacrifice“ kehrt Senua zurück und begibt sich auf eine brutale Überlebensreise durch die Mythen und Qualen des Islands der Wikingerzeit. In der Absicht, diejenigen zu retten, die den Schrecken der Tyrannei zum Opfer gefallen sind, stellt sich Senua dem Kampf, um die Dunkelheit im Inneren und Äußeren zu überwinden. Weiterhin leidet die keltische Kriegerin an einer Psychose mit Halluzinationen und Wahnvorstellungen. Aber durch ihre Erlebnisse im ersten Teil der Reihe, hat sie keine Angst mehr vor den Stimmen, die sie begleiten.

Mehr über „Hellblade" gibt es hier bei uns: KLICK! Die offizielle Webseite gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr „Senua's Saga: Hellblade II" auf Steam: KLICK!

Hier nochmal der Launch-Trailer der PC- und Xbox-Version:

