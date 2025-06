Garfield Kart 2 – All You Can Drift – Release-Termin

Mit „Garfield Kart 2 – All You Can Drift“ erscheint noch dieses Jahr der neuste Teil der Arcade-Racer-Reihe, die 2013 startete. Wie Publisher Microids und Entwicklerstudio Eden Games jetzt verkündeten, erscheint das Rennspiel am 10. September 2025 für PC (Steam und EGS), Nintendo Switch, Xbox Series X/S und PlayStation 5.

In dem Spiel fahrt ihr als Garfield oder einer seiner Freunde um den Sieg in individualisierbaren Karts (unterschiedliche Stoßstangen, Räder, Spoiler und Farben). Neben einem Einzelspielermodus bietet der Titel auch 4-Spieler-Splitscreen-Support sowie einen Online-Multiplayer-Modus, wo bis zu acht Spieler gegeneinander antreten können.

Quelle: Pressemitteilung