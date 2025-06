The Witcher 4 – CD Projekt RED zeigt Unreal Engine 5.6 Tech Demo

Mit „The Witcher 4“ befindet sich ein neuer Teil der beliebten „The Witcher“-Reihe in der Entwicklung. Entwickler CD Projekt RED hat im Rahmen der „State of Unreal 2025“ gemeinsam mit Epic Games eine Tech-Demo vorgestellt, die einen Einblick in die technische Basis von „The Witcher 4“ gibt.

Die Demo, die auf einer PlayStation 5 lief, demonstriert die visuelle Leistungsfähigkeit der Unreal Engine 5. Zwar handelt es sich bei den gezeigten Szenen nicht um echtes Gameplay aus dem Spiel, doch die präsentierte Technik wird im kommenden „Witcher“-Abenteuer zum Einsatz kommen.

Bereits 2022 hatten CD Projekt RED und Epic Games ihre Partnerschaft angekündigt, mit dem Ziel, die Open-World-Erfahrung zukünftiger Spiele maßgeblich zu verbessern. In enger Zusammenarbeit wurden seitdem zahlreiche Aspekte der Unreal Engine erweitert und speziell auf die Anforderungen eines komplexen Rollenspiels wie „The Witcher 4“ angepasst.

Mit diesem Schritt verabschiedet sich CD Projekt RED von der hauseigenen REDengine, die zuvor bei Titeln wie „The Witcher 3: Wild Hunt“ und „Cyberpunk 2077“ zum Einsatz kam. Die Entscheidung für die Unreal Engine 5 soll nicht nur die Entwicklung beschleunigen, sondern auch die technische Stabilität und grafische Qualität der kommenden Spiele deutlich verbessern. Laut dem Entwicklerteam eröffnen die Tools und Features der Unreal Engine neue kreative Möglichkeiten, insbesondere im Bereich von Weltdesign, Beleuchtung und dynamischer Umgebungsgestaltung.

Der vierte Teil der „Witcher“-Reihe markiert laut CD projekt RED den Beginn einer neuen Saga mit Ciri im Mittelpunkt. In einem zuvor veröffentlichten Cinematic-Trailer war zu sehen, wie die Adoptivtochter von Geralt von Riva einen Auftrag in einem düsteren Dorf übernimmt. Die Szene zeigte nicht nur Ciris neue Fähigkeiten, darunter eine mächtige Kette und weiterentwickelte magische Kräfte, sondern auch die atmosphärische Tiefe der kommenden Spielwelt.

Quelle: Pressemitteilung, YouTube