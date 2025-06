Death Howl – Gameplay-Trailer und neue Demo-Version

Publisher 11 bit studios und Entwicklerstudio The Outer Zone präsentierten jetzt nicht nur einen Gameplay-Trailer von „Death Howl“, sondern kündigten auch eine neue Demo-Version an, die im Rahmen des Steam Next Fest vom 09. bis zum 16. Juni 2025 verfügbar sein wird.

Während die erste Demo die Spieler mit den Anfängen von „Death Howl“ bekannt machte, knüpft diese neue Demo direkt daran an und lässt sie eine neue Region erkunden: Creek of the Spectral Falls. Ein neues Biom bedeutet neue Karten zum Herstellen, neue Synergien zum Entdecken und neue Taktiken zum Meistern. Die Demo gipfelt in einem Bosskampf, bei dem sich Ro einem der Großen Geister stellt.

„Death Howl“ ist ein Soulslike Deck-Builder. Spieler schlüpfen in die Rollen von Ro, einer Jägerin und trauernden Mutter, die sich in einem nordisch inspirierten Reich der Geister bewegt und verzweifelt versucht, ihren verstorbenen Sohn wiederzufinden. Es ist eine Geschichte über Trauer, Heilung und Widerstandskraft.

Als Ro stellen sich die Spieler den unerbittlichen Geistern in raster- und rundenbasierten Kämpfen. Um einen Weg durch die Verzweiflung zu bahnen und gegen die Feinde und Bosse zu bestehen, gilt es ein Kartendeck zusammenzustellen und zu verfeinern. Jedes Biom bietet einzigartige Decktypen und Mechaniken, die die strategische Ebene bereichern sollen.

Die Veröffentlichung des Spiels soll noch dieses Jahr für PC erfolgen. Einen genaueren Release-Termin gibt es noch nicht. Hier findet ihr das Spiel auf Steam (siehe hier) und GOG (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung