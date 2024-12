The Witcher 4 – Erster Trailer und Details zum kommenden Rollenspiel

Im Jahr 2022 kündigte CD Projekt RED an, dass sich ein neuer Teil der „The Witcher“-Reihe in Entwicklung befindet, ohne dabei ins Detail zu gehen. Im Rahmen der diesjährigen „The Game Awards“ enthüllte das Entwicklerteam nun erstmals einen Cinematic-Trailer, der den vierten Teil der Reihe vorstellt.

„The Witcher IV“ markiert laut CD Projekt RED den Beginn einer neuen Saga, deren Fokus auf Ciri liegt. Die Adoptivtochter von Geralt von Riva übernimmt im unten eingebundenen Cinematic-Trailer einen Auftrag in einem abgelegenen Dorf. Der Trailer ist als kurze, eigenständige Witcher-Geschichte konzipiert und hebt Ciris neue Fähigkeiten und Werkzeuge hervor, darunter eine mächtige Kette und erweiterte magische Kräfte.

Während CD Projekt RED bei „The Witcher 3“ auf die hauseigene REDengine setzte, wird „The Witcher IV“ mit der Unreal Engine 5 entwickelt. Auch der Cinematic-Trailer wurde mit dieser Engine erstellt. Die darin verwendeten Assets und Modelle stammen direkt aus dem Spiel und tragen zur authentischen Darstellung der Kurzgeschichte bei.

Wir starten eine brandneue Witcher-Saga, dieses Mal mit Ciri als Mittelpunkt der Geschichte“, erklärt Sebastian Kalemba, Game Director von The Witcher IV. „Es fühlt sich so gut an, diese Worte endlich aussprechen zu können. Wir wussten schon lange, dass wir Ciri als Protagonistin des Spiels haben wollten. Es fühlt sich für uns einfach richtig an und wir glauben, dass Ciri es verdient hat. In diesem Spiel wollen wir erforschen, was es bedeutet, wirklich zu einem Hexer zu werden, indem wir Ciri auf ihrem Weg folgen. Der Trailer gibt einen Vorgeschmack auf diese beiden Punkte und zeigt, wie düster und tiefgründig die Welt von The Witcher sein kann.“

Ein Veröffentlichungsdatum für „The Witcher IV“ wurde bislang noch nicht bekannt gegeben.

Quelle: Pressemitteilung