Ninja Gaiden: Ragebound – Release und Trailer

Publisher Dotemu und Entwickler The Game Kitchen („Blasphemous“-Reihe) haben den Veröffentlichungstermin von „Ninja Gaiden: Ragebound“ bekannt gegeben. Der 2D-Action-Platformer erscheint Ende Juli digital für PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 sowie Xbox-Konsolen. Des Weiteren wurde ein neuer Trailer veröffentlicht.

Der heute veröffentlichte Trailer zeigt eine düstere Welt, die von einer dämonischen Invasion heimgesucht wird. Im Fokus stehen die beiden spielbaren Charaktere Kenji und Kumori, deren Fähigkeiten sich deutlich voneinander unterscheiden. „Ninja Gaiden: Ragebound“ knüpft direkt an die Ereignisse der ursprünglichen NES-Trilogie an. Nachdem Ryu Hayabusa seine Heimat verlässt, rückt der junge Ninja Kenji Mozu in den Mittelpunkt. Gemeinsam mit Kumori, einer Kunoichi aus dem rivalisierenden Black Spider Clan, muss er uralte Feindschaften überwinden und neue Kräfte entfesseln, um das drohende Unheil aufzuhalten.

Für die musikalische Untermalung von „Ninja Gaiden: Ragebound“ sorgen Sergio de Prado („Blasphemous“) und die Komponisten der ursprünglichen „Ninja Gaiden“-Titel auf dem NES: Keiji Yamagishi, Ryuichi Niita und Kaori Nakabai.

Das Spiel erscheint am 31. Juli 2025. Eine erste Demo-Version wird im Rahmen des „Steam Next Fest“ veröffentlicht. Das Event findet auf Valves Distributionsplattform vom 09. – 16. Juni 2025 statt.

Quelle: Pressemitteilung