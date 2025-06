Romeo is a Dead Man – Grasshopper Manufacture präsentiert einen ersten Trailer

Das japanische Entwicklerstudio Grasshopper Manufacture hat mit „Romeo is a Dead Man“ sein neuestes Projekt angekündigt. Dabei handelt es sich um eine völlig neue Marke und zugleich das erste neue Franchise des Studios seit fünf Jahren. Zuvor arbeiteten die Entwickler an Titeln wie „No More Heroes“, „Lollipop Chainsaw“ und „Killer is Dead“. Die Veröffentlichung des neuen Spiels ist für das Jahr 2026 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC (Steam und Windows) geplant.

Die Geschichte von „Romeo is a Dead Man“ folgt Romeo Stargazer, einem FBI-Agenten der Raum-Zeit-Division, der nach einem Zeitparadoxon zwischen Leben und Tod gefangen ist. Als sogenannter „Dead Man“ reist er durch verschiedene Universen, um gesuchte Verbrecher aufzuspüren und die Ordnung im Raum-Zeit-Gefüge wiederherzustellen. Gleichzeitig sucht er nach seiner plötzlich verschwundenen Freundin Juliet.

Im Spiel erwartet euch jede Menge Action und, ganz in typischer Grasshopper-Manier, ein Übermaß an Pixelblut. Die Entwickler bezeichnen den Stil als „Bloody Action“. Ihr könnt zwischen verschiedenen Waffen wechseln, Gegner besiegen und euch auf intensive, visuell auffällige Kämpfe einstellen. Das Spiel legt großen Wert auf ein hohes Maß an Gewalt und eine überzeichnete Inszenierung, kombiniert mit klassischen Gameplay-Elementen, wie Goichi Suda, Gründer und CEO von Grasshopper Manufacture, mitteilte.

Ein erster Trailer zeigt euch bereits das abgedrehte Spiel.

Quelle: Grasshopper Manufacture