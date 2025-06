Pragmata – Release 2026 und neuer Trailer

Das Team von Capcom kündigte Sci-Fi-Action-Adventure „Pragmata“ 2020 an (siehe hier). Damals sollte es bereits 2022 für PC und Konsolen erscheinen. Nachdem es dann auf unbestimmte Zeit verschoben wurde (siehe hier), gab es wenig Neuigkeiten rund um den Titel. Im Rahmen der PlayStation State of Play änderte sich dieser Status. So kündigte Capcom an, dass das Sci-Fi-Spiel jetzt 2026 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PC erscheinen soll. Zudem gab es einen neuen Trailer, der das Setting und die spielbaren Charaktere vorstellt und Einblicke in das Gameplay gewährt.

Der Titel spielt in einer Vision der nahen Zukunft und entführt die Spieler auf den Mond. Nach einer zufälligen Begegnung an Bord einer Mondforschungsstation, scheinbar ohne Lebenszeichen, geraten der Raumfahrer Hugh und die Androidin Diana ins Fadenkreuz einer feindlichen KI, die die Station kontrolliert. Gestrandet und umzingelt von Feinden können sie nur gemeinsam hoffen zu überleben.

Während Hugh und Diana keine andere Wahl haben, als ihre Kräfte für eine Rückkehr zur Erde bündeln, müssen sie sich auf ihre eigenen Stärken und Fähigkeiten verlassen, um die zahlreichen Hindernisse auf ihrem Weg zu überwinden.

In diesem Einzelspieler-Abenteuer übernehmen die Spieler die Kontrolle über beide Charaktere – und zwar gleichzeitig. Das Herzstück des Spiels ist das Hacking, das die Kämpfe mit einem für „Pragmata“ einzigartigen Sinn für Strategie und Spannung bereichert soll.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Die Steam-Seite findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung