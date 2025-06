007 First Light – Erster Trailer zum neuen James Bond-Spiel

Im November 2020 kündigte Entwickler IO Interactive unter dem Arbeitstitel „Project 007“ ein neues James-Bond-Spiel an. In den vergangenen Jahren gab es nur wenige Informationen zum neuen Projekt der „Hitman“-Macher. Nun wurde erstmals ein Trailer veröffentlicht und der offizielle Titel bekanntgegeben: „007 First Light“ erzählt die Anfänge des berühmten Geheimagenten.

Das Spiel versetzt euch in die Rolle des 26-jährigen Bond, eines talentierten, aber rebellischen Luftwaffenoffiziers der Royal Navy. Durch sein Gespür und seinen Heldentum im Einsatz erregt er die Aufmerksamkeit von MI6 und wird in das berüchtigte Ausbildungsprogramm der neu gegründeten Eliteeinheit „00“ aufgenommen.

Das Spiel kombiniert Action und Stealth wie man es von IO Interactive kennt. Ihr könnt Bonds Fähigkeiten flexibel einsetzen, sei es mit Gewalt, cleverer Täuschung oder seinem Charme. Unterstützt werdet ihr dabei von moderner Technik aus Qs Labor. Neben bekannten Charakteren wie M, Q und Moneypenny lernt ihr auch neue Figuren kennen, darunter Bonds Mentor John Greenway und die mysteriöse Isola sowie eine neue Gruppe von Gegnern.

„007 First Light“ erscheint im Jahr 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 sowie PC über Steam und den Epic Games Store.

Quelle: IO Interactive