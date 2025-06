Silent Hill f – Neuer Trailer und Release-Termin

Konami hat in der Nacht nicht nur einen neuen Trailer zum kommenden Silent Hill f präsentiert, sondern zugleich auch das Veröffentlichungsdatum enthüllt. Schon im September könnt ihr euch in das nächste düstere Silent Hill-Abenteuer stürzen.

„Silent Hill f“ entführt euch nach Japan in die abgelegene Bergstadt Ebisugaoka, wo die Teenagerin Shimizu Hinako ein unscheinbares Leben führt. Eines Tages wird die Stadt von dichtem Nebel eingehüllt, der die vertraute Umgebung in einen unheimlichen und verlassenen Ort verwandelt. Während eine unheimliche, bedrohliche Präsenz in der Dunkelheit lauert, muss Hinako die geisterhaften Relikte ihrer Vergangenheit aufdecken, komplexe Rätsel lösen und grauenvolle Kreaturen bekämpfen, um zu überleben.

„Silent Hill f“ erscheint in mehreren Versionen – sowohl digital als auch physisch. In der Digital Standard und der Digital Deluxe Edition erwarten euch exklusive Inhalte wie besondere Outfits, ausgewählte Stücke aus dem Soundtrack, ein digitales Artbook und bis zu 48 Stunden Vorabzugang.

Der neue Trailer gewährt einen Blick auf einige der Kreaturen, düstere Schauplätze und Spielszenen. „Silent Hill f“ erscheint am 25. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

