MIO: Memories in Orbit – Gameplay-Trailer und spielbare Demo

Publisher Focus Entertainment und Entwickler Douze Dixièmes haben Neues zum Sci-Fi-Metroidvania „MIO: Memories In Orbit“ veröffentlicht. Zum einem gibt es einen Gameplay-Trailer, der einen ersten Einblick in die Kampf- und Jump’n’Run-Mechaniken gibt. Zum anderen steht auf Steam (siehe hier) und im Microsoft Store (siehe hier) eine Demo-Version zum herunterladen bereit.

In der zwei- bis dreistündigen Demo können Spieler schon jetzt die ersten Spielstunden mitsamt geheimem Bereich und erster Herausforderung erleben. Das Action-Platforming- und Erkundungs-Gameplay beinhaltet dabei eine Mischung aus präzisionsbasierter Fortbewegung mit Enterhaken, Gleiten und Wandlauf sowie rasante Kämpfe.

In „MIO: Memories in Orbit“ schlüpft ihr als Spieler in die Rolle des Roboters MIO. Ihr wacht auf der Arche, ein gigantisches Raumschiff, auf, das ziellos durch den Weltraum treibt. Das früher von den KI-Wärtern namens Pearls instandgehaltene Schiff ist nun von wilder Vegetation und schlecht funktionierenden Maschinen befallen. Da das Raumschiff kurz vor der Abschaltung steht, muss MIO die labyrinthartigen Tiefen des Schiffes erforschen, die eigenen verlorenen Erinnerungen wiederfinden und die Wahrheit hinter dem Zusammenbruch der Systeme aufdecken.

Das im Metroidvania-Genre angesiedelte Spiel soll 2025 für PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite von „MIO: Memories in Orbit“ (siehe hier) und auf der Steam-Seite des Spiels (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung