Onimusha: Way of the Sword – Neuer Trailer

Capcom präsentierte im Rahmen des Summer Game Fest 2025 einen neuen Trailer zum kommenden Dark-Fantasy-Actionspiel „Onimusha: Way of the Sword“. Der Trailer zeigt neue Szenen aus dem Spiel.

Neue Elementen, die im neuen Trailer vorgestellt werden:

Ein legendärer Rivale In dem Titel können sich die Spieler auf ein Duell mit einem Meisterschwertkämpfer aus der japanischen Geschichte freuen. Der neue Trailer zeigt den Protagonisten Miyamoto Musashi im Duell mit seinem schicksalhaften Rivalen Sasaki Ganryu in Kyotos ikonischem Kiyomizu-Tempel. Ganryu, der ebenfalls mit einem Oni-Handschuh bewaffnet ist, spielt eine Schlüsselrolle in dieser übernatürlichen Geschichte, in der sagenumwobene Krieger aufeinandertreffen.

Neue Genma im Kampf Neben seinem Rivalen wird Musashi auf dämonische Genma treffen, vom seelenraubenden Kubi Akari bis hin zum wütenden Daidara, einem gewaltigen Genma mit einem unstillbaren Hunger, der droht alles zu verschlingen, was ihm im Weg steht. In den Aufnahmen ist Musashi zu sehen, wie er mit Daidara und seinem gewaltigen Knüppel an einem bisher nicht gezeigten Ort kämpft.

Eine surreale neue Stage Das neue Schlachtfeld ist eine traumhafte Kulisse mit Ruinen und Felsformationen, die im Himmel schweben. Musashi kann auch gesehen werden, wie er neue Pfade herbeiruft, die sich aus dem Nichts zu materialisieren scheinen, und so eine einzigartige Möglichkeit bietet, dieses übernatürliche Reich zu erkunden.

Ein Stück des Kampfes In seinen Kämpfen zerlegt Musashi seine Feinde mit einer Vielzahl aufregender Techniken, wie z. B. den mächtigen „Issen“-Manövern, die verheerende kritische Schläge entfesseln, kurz bevor die Gegner angreifen. Im Rahmen der spannenden Action wurde auch ein Blick auf eine neue Waffe geworfen, die an einen Zwillingshammer erinnert und so mächtig ist, dass sie die Luft zerschmettern kann.

Eine mysteriöse Figur In den letzten Momenten des Trailers war auch eine rätselhafte Frau zu sehen, die aus dem Schein von Musashis Oni-Handschuh hervorzugehen schien.



Der Protagonist des Spiels ist Miyamoto Musashi, eine legendäre Figur der japanischen Geschichte. In „Onimusha: Way of the Sword“ ist Musashi ein kämpferischer junger Samurai, der sich durch eine übernatürliche Wendung des Schicksals als Träger des Oni-Handschuh wiederfindet und gegen Horden von dämonischen Genma kämpft.

„Onimusha: Way of the Sword“ erscheint voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres. Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht.

Quelle: Capcom / Summer Game Fest