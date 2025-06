Atomic Heart 2 – Trailer und Ankündigung

Beim diesjährigen Summer Game Fest hat Mundfish offiziell „Atomic Heart 2“ vorgestellt. Der Nachfolger des retrofuturistischen Action-Adventures befindet sich aktuell in Entwicklung für PC und Konsolen. Der erste Trailer gibt euch einen Eindruck von neuen Charakteren, exotischen Schauplätzen, frischen Fähigkeiten und Waffen sowie dem Wiedersehen mit bekannten Figuren aus dem ersten Teil.

Ihr werdet in eine alternative Realität geworfen, in der Wissenschaft und Technik zunächst für Harmonie sorgten, bis sich das Blatt wendete. Die Menschheit steht nun vor dem Abgrund, und ihr steht im Mittelpunkt der Ereignisse. Wie schon im Vorgänger werdet ihr erneut in eine komplexe Geschichte mit überraschenden Wendungen hineingezogen. Dieses Mal entfaltet sich alles auf globaler Ebene.

Die Entwickler legen beim zweiten Teil der Reihe laut eigenen Angaben großen Wert auf erzählerische Tiefe, Rollenspielelemente und eure Entscheidungsfreiheit. Neben dem erweiterten RPG-System erwartet euch ein überarbeitetes Kampfsystem, mit dem ihr Waffen und Spezialfähigkeiten gleichzeitig einsetzen könnt.

Wann „Atomic Heart 2“ erscheint, ist noch nicht bekannt.

Quelle: Pressemitteilung