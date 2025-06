Code Vein 2 – Bandai Namco kündigt Nachfolger an

Das Action-RPG „Code Vein“ das im Jahr 2019 von Bandai Namco veröffentlicht wurde, geht in die nächste Runde. Im Rahmen des diesjährigen Summer Game Fests kündigte das Unternehmen mit „Code Vein 2“ offiziell den Nachfolger an. Die Ankündigung wurde von einem Trailer begleitet, der unter anderem erste Spielszenen zeigte.

In einer düsteren Zukunft, in der Menschen und Wiedergänger koexistieren, steht die Welt kurz vor dem Untergang. Seit dem Auftauchen der geheimnisvollen Luna Rapacis verlieren immer mehr Wiedergänger ihren Verstand und verwandeln sich in blutrünstige Schrecken. Als Jägerin oder Jäger liegt es an euch, dieser wachsenden Bedrohung entgegenzutreten und das Ende der Menschheit zu verhindern.

Die einzige Hoffnung ist ein Mädchen namens Lou, das die besondere Fähigkeit besitzt, die Zeit zu manipulieren. Gemeinsam mit ihr begebt ihr euch auf eine Reise durch Gegenwart und Vergangenheit, um Antworten zu finden und das Schicksal eurer Welt zu verändern. Ihr entdeckt verlorene Geschichten, beeinflusst wichtige Momente in der Vergangenheit und kommt nach und nach einer verborgenen Wahrheit auf die Spur.

„Code Vein 2“ erscheint 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC über Steam.

Quelle: Bandai Namco