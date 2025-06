Blighted – Drinkbox Studios kündigt Action-RPG an

Mit „Blighted“ kündigen die kanadischen Entwickler der Drinkbox Studios (Guacamelee!, Nobody Saves the World) ihr neues Projekt an. Hierbei handelt es sich um ein düsteres, psychedelisches Metroidvania im Western-Gewand, das klassische Action-RPG-Elemente bietet. Erstmals wagt sich das Studio mit dem Spiel in die dritte Dimension und verspricht intensive Kämpfe, ein dynamisches Schwierigkeitssystem und einen einzigartigen audiovisuellen Stil. Des Weiteren ist ein kooperativer mit an Bord.

In „Blighted“ schlüpft ihr in die Rolle der letzten Überlebenden eines Volkes, das von einer tödlichen Verderbnis ausgelöscht wurde. Einst wurden die Erinnerungen der Ahnen durch besondere Bäume weitergegeben, die aus den Gehirnen der Verstorbenen wuchsen. Doch Sorcisto, ein machthungriger Abtrünniger, entweihte dieses Ritual, verschlang rohe Gehirne, zerstörte das Dorf und vergiftete die Welt. Nun liegt es an euch, die verlorenen Erinnerungen eures Volkes zurückzuholen, bevor euch die Verderbnis selbst verschlingt.

Untermalt wird das Abenteuer von Jim Guthrie, dem renommierten Komponisten von „Superbrothers: Sword & Sworcery EP“, „Below“ und „Nobody Saves the World“. „Blighted“ befindet sich derzeit für den PC in der Entwicklung. Einen konkreten Release-Termin gibt es nicht.

Quelle: Pressemitteilung / Steam