Beast of Reincarnation – Entwickler Game Freak enthüllt Action-RPG

Die Entwickler von Game Freak, bekannt durch ihre Arbeit an den „Pokémon“-Spielen, kündigen ihr neues Spiel „Beast of Reincarnation“ an. Dabei handelt es sich um ein Action-RPG, das euch in ein postapokalyptisches Japan versetzt.

In dem Spiel übernehmt die Rolle von Emma, einer Ausgestoßenen mit einem Fluch, begleitet von ihrem Hund Koo. Gemeinsam bewegt ihr euch durch eine gefährliche und dynamische Umgebung, in der präzise Bewegung, taktisches Vorgehen und der gezielte Einsatz verschiedener Kampftechniken erforderlich sind.

„Beast of Reincarnation“ legt den Fokus auf Einzelspieler-Erkundung, ein technisches Echtzeit-Kampfsystem sowie die Entwicklung der Spielfigur und ihres Begleiters. Die Spielwelt verändert sich im Verlauf der Geschichte und reagiert auf eure Entscheidungen.

Das Spiel erscheint für Xbox Series X|S, PC und PlayStation 5. Die Veröffentlichung erfolgt voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres.

Quelle: Microsoft