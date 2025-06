High On Life 2 – Der schräge Shooter geht in die zweite Runde

Nach dem kultigen Shooter „High on Life“, der 2022 debütierte und mit seinem abgedrehten Humor und den lebendigen Waffen begeisterte, kündigte Squanch Games im Rahmen des Xbox Games Showcase 2025 einen Nachfolger an. „High on Life 2“ verspricht noch mehr Chaos, Comedy und abgedrehte Action.

In „High on Life 2“ reist ihr mit eurem Team aus verschiedenen außerirdischen Begleitern durch unterschiedliche, teilweise gefährliche Welten, um einen mächtigen Pharmakonzern zu stoppen, der Menschenleben kommerzialisiert. Dabei setzt ihr in schnellen Kämpfen verschiedene sprechende Alien-Waffen ein, begegnet Gegnern wie den Alien-Cops und nutzt ein neues Skateboard, um euch fortzubewegen.

„High on Life 2“ erscheint für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5. Einen Release-Termin gibt es noch nicht.