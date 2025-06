Clockwork Revolution – Neuer Trailer

Vor zwei Jahren kündigte inXile Entertainment das Steampunk-RPG „Clockwork Revolution“ an. Auf dem diesjährigen Xbox Games Showcase 2025 präsentierten sie einen neuen Trailer, der mehr aus der Welt, dem Gameplay und von der Geschichte verrät. Weiterhin ist nicht bekannt, wann das Spiel erscheinen soll.

In dem über 5 Minuten langem Trailer bekommen wir die düstere Seite der Steampunk-Stadt Avalon zu sehen. Dies ist der Ort, an dem die Unterdrückten stehlen, um zu überleben, an dem Gangs die Schwachen ausbeuten und an dem der Held Morgan Vanette zu Hause ist. Nachdem er herausgefunden hat, dass die Geschichte von der Herrscherin der Stadt, Lady Ironwood, sorgfältig manipuliert wurde, nutzt er ein Zeitreisegerät, um in die Vergangenheit zu reisen und die Dinge wieder in Ordnung zu bringen.

„Clockwork Revolution“ erscheint für PC, Xbox Series X/S sowie Xbox Cloud, Xbox Play Anywhere und via Game Pass. Die Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr es auch Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung